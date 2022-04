Articolul din legea 95 pentru farmaciști. Diana Păun, consilier prezidențial: Să nu uităm că vaccinarea este un act medical care în alte țări se practică uzual în farmacii

Farmaciile devin un factor al încrederii românilor, transmit statisticile, în alte țări vaccinarea fiind disponibilă în astfel de locații.

”Până acum, din poziția Colegiului Farmaciștilor, farmaciștii s-au implicat în realizarea, operaționalizarea comisiilor care să elaboreze ghidurile, doresc să ofere servicii de educare, testare, screening și chiar vaccinare. Domnul profesor Rafila și domnul profesor Streinu - Cercel spuneau că ar putea în această toamnă, în lupta cu gripa sezonieră, să intervină și farmaciștii”, a afirmat jurnalistul Val Vâlcu.

Farmaciștii pot ajuta la implementarea campaniilor de vaccinare

”Rolul farmacistului este prioritar în tot acest complex. De ce spun asta? Dacă ne uităm la statistici, încrederea populației în farmaciști atinge cote de-a dreptul impresionante și îi felicit pe colegii mei farmaciști pentru această cotă de încredere înaltă pe care o au în rândul pacienților. Ori, e bine ca informațiile să vină din surse științifice, valide, sigure, moment în care farmaciștii pot să ofere aceste informații pacienților, deci pot să intervină în această zonă de conștientizare, de responsabilizare a populației.

În al doilea rând, legea 95 are un articol care prevede că în farmacii, farmaciștii pot acorda o serie întreagă de servicii care țin de administrarea medicamentelor. Să nu uităm că administrarea vaccinului este un act medical care în alte țări europene se practică uzual în farmacii. Nu mă refer doar la vaccinarea anti-COVID-19, ci mă refer și la vaccinarea anti-gripală. A existat un demers în acest sens și sper că el se va finaliza pentru că am mare încredere în colegii mei farmaciști și sunt convinsă că valorizarea acestei profesii derivă și din modul în care ei își fac datoria în farmacii. Am mare încredere că și farmaciștii pot contribui, alături de medicii de familie, alături de medicii de orice specialitate și alături de autorități în implementarea unui plan național de prevenție și de educație pentru sănătate”, a spus în cadrul dezbaterii Diana Loreta Păun, consilier prezidențial în departamentul pentru sănătate publică.

