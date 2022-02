Are you ready for Irina Cristescu?

La Palatul Parlamentului, ieșit efectiv din bula mea de cercetare geo-strategică, am participat la vernisajul unei artiste. Lume multă, majoritatea cunoscută de către mine personal, prieteni vechi sau mai înoiți de trecerea timpului. Cunoscând participanții, nu am făcut turul de sală până când nu am încercat, fără pudoarea neofitului, dar cu curiozitatea deja îmbătrânitului din dragoste, să descui cufărul de culoare, lumină, îndrăzneală și fermitate a artistei Irina Cristescu.