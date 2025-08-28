Data actualizării: | Data publicării:

Arafat intervine în scandalul cu livratorul străin, agresat pe stradă în București

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Inquam Photos / Ilona Andrei
Inquam Photos / Ilona Andrei

Un incident violent petrecut pe o stradă din București a stârnit un val de reacții la nivel public și instituțional. Un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator străin, lovindu-l cu pumnul și strigându-i „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Atacul, surprins pe filmare și făcut public de polițistul Marian Godină, a provocat indignare și a readus în prim-plan pericolul propagării mesajelor xenofobe în societate.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat printr-o postare pe Facebook, avertizând asupra riscurilor pe care ura și manipularea le aduc comunității. „Un atac asupra unui om motivat de culoarea pielii sau de originea sa este un atac direct asupra demnității umane. România nu trebuie să lase loc urii, iar cei care seamănă frică și xenofobie nu fac decât să răspândească slăbiciune și rușine”, a transmis Arafat.

Acesta a amintit că ura nu apare din senin, ci este cultivată de mesaje atent concepute pentru a exploata emoțiile și lipsa de educație istorică a unor tineri. „Am văzut atacul unui tânăr asupra altui tânăr, motivat exclusiv de diferențele dintre ei. Atacatorul îl percepe pe străin, venit să muncească legal, ca pe un invadator și îi spune să se întoarcă în țara sa, probabil sub influența mesajelor rasiste și xenofobe, atent concepute și propagate de o șleahtă de personaje care nu merită niciun respect. Această ură nu apare din neant! Ea este cultivată, manipulează emoțiile celor vulnerabili și exploatează lipsa de educație istorică”, a subliniat șeful DSU.

Raed Arafat a atras atenția și asupra pericolului repetării istoriei, făcând o paralelă cu Germania nazistă: „Tinerii noștri trebuie să știe că astfel de ideologii au adus omenirii doar suferință. Și Hitler a folosit tinerii pentru a instiga împotriva evreilor și a tuturor celor pe care îi considera «inferiori», iar rezultatul a fost unul dintre cele mai negre capitole din istoria omenirii. Cei care astăzi ridică mâna împotriva unui om pentru că este «altfel», precum și cei care aprobă astfel de gesturi, chiar și prin tăcere, repetă, conștient sau nu, greșelile tragice ale trecutului”.

În același mesaj, oficialul a făcut apel la solidaritate și responsabilitate colectivă: „Rolul nostru este să învățăm, să ne amintim și să ne opunem ferm ori de câte ori ura încearcă să devină vocea dominantă. Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență”.

Între timp, autoritățile au confirmat că agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a precizat că tânărul este cercetat pentru lovire și alte violențe comise din motive rasiale și xenofobe, victima (un cetățean originar din Bangladesh) având nevoie de îngrijiri medicale.

Cu doar câteva zile înainte, deputatul AUR Dan Tanasă a lansat pe rețelele de socializare un apel controversat prin care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini. Postarea sa a stârnit mii de reacții și a atras plângeri penale și sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

