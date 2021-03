Alin Tișe, conflict cu Ludovic Orban: Unde să vorbim, în baie? ”Mulțumim șefu, sunteți perfect”

Înainte de numirea unui prefect de la UDMR, peste capul organizației județene a PNL Cluj, Ludovic Orban a numit un ministru de la Cluj fără a consulta liderii PNL Cluj, în persoana ministrului Agriculturii, Adrian Oros.

”În ficatul politicianului rămâne o urmă și te macină”

”Eu încă de la Congres (n.r. alegerile pentru conducerea PNL, câștigate de Ludovic Orban) am susținut o altă candidatură. Eu am votat cu Cristian Bușoi pentru că am considerat că, între cele două variante, am ales o persoană din generația mea, care poate aduce ceea ce ne așteptăm noi: reprezentativitate, competență și promovarea oamenilor după anumite criterii, promovarea oamenilor după competențe, alegerea unor oameni buni în ministere. În acel moment, pentru că colegii mei din organizație mă susțineau și doreau pentru Cluj o poziție politică importantă, am avut o propunere din partea lui Ludovic Orban pentru o funcție în partid. Am refuzat și am preferat să susțin un candidat, care, deși avea șansa a doua, s-a demonstrat că a pierdut, dar credeam în anumite principii. Eu am crezut că atunci lucrurile s-au terminat, dar, așa cum știm, oamenii politici sunt foarte orgolioși, iar în ficatul politicianului rămâne o urmă, chiar dacă fac tratament. Ca și la bolile de ficat, deși le tratezi, rămân anticorpii și te macină.

”Am aflat din presă despre asta”

Probabil că de aici au pornit lucrurile și, în momentul în care s-a discutat despre Cluj, ne-am trezit cu ministru susținut de la Cluj, fără ca organizația să fi dat un vot pentru asta. Ne-am trezit cu secretar de stat sau director de agenții, dar am aflat din presă despre asta, chiar dacă ar fi trebuit să dăm un vot. Ne-am trezit din presă cu un ministru despre care organizația nu știa și ne-am trezit cu el (n.r. Adrian Oros, vechiul PNL, aripă care nu face casă bună cu cei din fostul PDL). Am avut puncte de vedere în contradicție cu cele ale lui Ludovic Orban. Faptul că eu am avut aceste poziții și nu am spus: ”Mulțumim șefu, ne mulțumim și cu ce ne dați. E bine și așa! Sunteți perfect, sunteți politicianul cel mai bun! Aveți numai decizii drepte”, iar apoi mi-am atras simpatia din partea lui și a oamenilor din jurul lui, care îl văd pe el cel mai bun politician din această lume și că viața lor politică este legată strict de cariera politică a lui Ludovic Orban. Pot accepta asta, dar trebuie să accepte și ei că pot avea poziții diferite, iar când va fi congresul se va decide viitorul partidului. Dacă majoritatea va decide să meargă pe o cale, va trebui ca toată lumea să respecte decizia. Politica este un sport de echipă”, a spus Alin Tișe, la Gold Fm, scrie stiridecluj.ro.

Acesta a precizat că i s-a spus să nu mai atace partidul: ”Ți se spune să nu vorbești în public pentru că critici partidul, creezi probleme. Dar atunci unde să vorbim? Să vorbim în baie și să dăm înregistrarea după congres sau unde? Am spus ce am avut de spus și partidul va tranșa. Eu nu vreau să creez probleme partidului, pentru că nu vreau să iau locul nimănui. Este ceea ce gândesc și voi spune tot timpul asta”.