Adriana Săftoiu analizează "tăcerea" lui Cîţu: A pierdut controlul. Greşeală de începător sau ignorant

"Dl Cîţu a recunoscut, dar într-un mod care a provocat curiozitatea şi a pierdut controlul asupra subiectului. O greşeală de începător sau ignorant (care poate să rimeze cu arogant). Dacă nu te-ai spovedit de bunăvoie - iar o funcţie publică, mai ales de nivelul ăsta, presupune o "recenzie" a propriului dosar - sau dacă nu ştii, cineva trebuie să îţi spună că ceea ce nu vrei să se afle se va afla.

E mai bine să gestionezi tu cazul decât adversarul. Atunci când tot s-a aflat, "varsă" tot. Nu lăsa nicio firimitură din care să se hrănească adversarul. Cu fiecare oră care trece, devine din ce în ce mai dificil să preiei controlul. Fapta de acum 20 de ani devine aproape insfignifiantă în comparaţie cu atitudinea față de subiectul care se inflamează constant", a scris Adriana Săftoiu pe Facebook.

Ce a spus Florin Cîţu despre subiect

El a fost întrebat cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".



"Da, acum 20 de ani, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

Acest articol reprezintă o opinie.