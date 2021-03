Adriana Antoni, mai slabă cu 17 kg. La ce aliment a renunțat: A contat foarte mult

Adriana Antoni a decis, în anul 2018, că trebuie să facă schimbări radicale în alimentație. Așa că a renunțat la zahăr.

"A fost bine pentru mine că am putut să mențin greutatea, pentru că am tăiat foarte mult zahărul, l-am substituit cu un îndulcitor, și bineînțeles carbohidrații. Nu de tot, undeva la 90%, dar a contat foarte mult. Vreau să spun că demult mă străduiesc să trăiesc sănătos, eu am învățat de mic copil ce înseamnă să mănânci bio, organic, pentru că noi am crescut la oraș, dar am avut o grădină superbă.", a dezvăluit Adriana Antoni la Antena 3.