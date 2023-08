Acoperișurile instituțiilor publice pot fi valorificate. Mai mulți bani pentru Tranziția Verde. Lazăr: „Sunt 3 milioane de metri pătrați!” / VIDEO

„Va fi creionată toată oferta electorală a Verzilor Europeni pentru 2024, pe întreg întinsul Uniunii Europene, iar unul dintre punctele forte este creșterea bugetelor pentru tranziția verde. Să luăm bani din alte părți, care nu constituie în acest moment priorități și să-i alocăm pentru Tranziția Verde. Această tranziție nu este ușoară. La început vor fi niște creșteri de prețuri, dar pe măsură ce vom internaliza noile tehnologii, pe măsură ce vom dezvolta o economie bazată pe energii regenerabile, toate aceste facturi vor scădea. Și ca să luăm în universul micro, uitați-vă la cooperativele de energie din Belgia, unde facturile s-au redus cu 80% pentru că au fost folosite surse alternative de energie. Iată că și în România facem progrese.” a subliniat Marius Lazăr.

3 milioane de metri pătrați cu fotovoltaice

„Noi credem că statul ar trebui să se implice și mai mult în subvenționarea acestor tehnologii verzi. Noi Verzii credem că am putea să valorificăm mai bine tot ceea ce înseamnă acoperișurile instituțiilor publice pentru montarea de fotovoltaice. Dacă am reuși acest lucru, este vorba despre 3 milioane de metri pătrați, dacă nu mă înșel, asta ar ajuta foarte mult să băgăm foarte multă energie alternativă în Sistemul Energetic Național. Mai mult, dacă am reuși să deblocăm la nivelul Parlamentului României o serie de legi, cum ar fi și legea legată de parcurile eoliene din Marea Neagră, am putea să asigurăm securitatea energetică a acestei țări. Din păcate, lobbiștii combustibililor fosili își apără interesele și sunt blocaje din această perspectivă.” A semnalat copreședintele Partidului Verde, la De Ce Citim.

Mai multe despre Tranziția Verde

https://mfe.gov.ro/pilonul-i-tranzitia-verde/

Video emisiune







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News