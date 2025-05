Vot cu peripeții pentru Piedone la Fălticeni: Unde-s 100 de ciorbe, musca tot în a mea cade

Cristian Popescu Piedone, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a avut parte de o întâmplare neașteptată în timpul votului, duminică, la o secție din Fălticeni. În momentul în care urma să-și exprime opțiunea electorală, a constatat că ștampila era aproape lipsită de tuș. A fost nevoit să iasă din cabină și să se întoarcă spre masa membrilor comisiei, unde se afla o tușieră, pentru a-și putea duce la bun sfârșit votul.

"Legea atracției" lovește din nou: glume și zâmbete la vot

Fidel stilului său, Piedone a relatat incidentul cu umor în fața jurnaliștilor prezenți, spunând că astfel de episoade îl urmăresc oriunde merge: "Domne, da... nu ştiu, am aşa... o lege a atracţiei, cred că sunt băgat într-o atracţie permanentă. Oriunde mă duc, dacă sunt cu o sută de inşi la o masă şi o sută de ciorbe, mie îmi cade musca în ciorbă", a afirmat șeful ANPC pentru Antena 3 CNN.

Un vot pentru progres, dincolo de etichete politice

După ce și-a exprimat opțiunea electorală în grădinița „Dumbrava Minunată” din Fălticeni, Piedone a declarat că a votat cu gândul la viitorul țării. "România să nu se întoarcă în trecut, ca România să nu fie închistată în prezent actual, într-un haos de nedescris, atât în eșichierul politic cât și mediul social în care trebuie să ne gândim cu toții la viitor. Am votat pentru o Românie de viitor, o Românie care trebuie să meargă înainte și numai înainte, indiferent de structura politică", a transmis acesta, subliniind că direcția corectă este una de continuitate și dezvoltare.

Vizită la restaurant și farsa

În aceeași notă relaxată, Piedone a povestit că, în seara dinaintea alegerilor, a luat masa într-un restaurant local din Fălticeni. Acolo, la solicitarea angajaților, i-a făcut o farsă bucătarului, pe care ulterior l-a și consiliat profesional. "Aseară, nu...ocazia a fost...chiar m-a rugat personalul să îi fac o farsă bucătarului. Bineînţeles, am intrat, dar am rămas uimit, aici, în Fălticeni, o bucătărie...să folosesc...NASA, să zic aşa. Deci, ireproşabil. Bineînţeles că i-am găsit ceva, dar l-am consiliat, că, data viitoare când vin, n-o să-l...dar o abatere, extraordinar de mică", a spus el cu zâmbetul pe buze, conform Antena 3 CNN.

Prezență solidă la urne în prima parte a zilei

Până la ora 16, peste 6 milioane de cetățeni români s-au prezentat deja la secțiile de vot din întreaga țară pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Conform datelor comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), participarea la vot a depășit 30%.

