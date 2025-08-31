Data actualizării: | Data publicării:

Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană de leadership

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Politica
Sursa Foto: Agerpres
Sursa Foto: Agerpres

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat că România traversează un moment în care reformele sunt esențiale, în timp ce Uniunea Europeană suferă din lipsă de leadership.

Victor Negrescu a zis că oamenii politici trebuie să înțeleagă că „cetățenii nu sunt cifre” și că inclusiv o diferență de câteva zeci de lei la venit poate conta enorm pentru mulți români.

„România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership. Oamenii politici trebuie să nu uite că cetățenii nu sunt cifre. Un venit cu câteva zeci de lei mai mic înseamnă mult pentru foarte mulți. Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să își facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluții credibile și să propună măsuri echitabile.

Asta face PES activists România. Este o pepinieră de idei și politici publice, unde discutăm cu respect, sincer și direct, inclusiv despre subiectele dificile.

Mulțumesc fiecărui coleg pentru contribuția și eforturile depuse. Am creionat, astfel, mai multe propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică și o listă de măsuri de simplificare. Am analizat, de asemenea, principalele teme europene și internaționale – subiectele centrale ale organizației noastre – și am stabilit o direcție atât în privința viitorului Congres PES, cât și în ceea ce privește viitorul buget european pe termen lung.

Discuțiile din cadrul Adunării Generale a PES activists România și dialogul purtat cu doi dintre miniștrii social-democrați performanți, Florin Manole și Bogdan Ivan, au reprezentat o bună ocazie să analizăm ce este de făcut în continuare și să ne axăm pe soluții, chiar dacă variantele sunt limitate de un Parlament fragmentat, atât la nivel național, cât și european”, a zis Victor Negrescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Scandal pe aeroporturi: Bagaje distruse și bunuri dispărute! Ciprian Șerban cere controale dure la companiile de handling
31 aug 2025, 18:21
Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană de leadership
31 aug 2025, 17:52
Numirile la SRI și SIE, blocate politic în negocieri? Nicușor Dan dă de înțeles că nu a ajuns la o înțelegere cu majoritatea parlamentară
31 aug 2025, 14:44
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună de Ziua Limbii Române. Ce mesaj transmite Președintele României în Republica Moldova
31 aug 2025, 11:27
Președintele Nicușor Dan, în R. Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române. Programul pe care șeful statului îl are peste Prut
31 aug 2025, 08:23
Alin Burcea, ANAT: Celula de criză a ”marelui” ministru deștept Miruță, care repatriază turiștii Cocktail Holidays, o minciună
30 aug 2025, 18:14
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
30 aug 2025, 13:27
Sorin Grindeanu: PSD rămâne consecvent valorilor social-democrate și angajamentelor pro-europene
29 aug 2025, 20:10
Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
29 aug 2025, 19:53
Controversă în Parlament: 6 legi asumate de Guvern, dar câte moțiuni se pot depune?
29 aug 2025, 20:19
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
29 aug 2025, 19:16
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură
29 aug 2025, 18:58
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. Despre ce a dat explicații
29 aug 2025, 17:42
PSD Iași, scrisoare către Bolojan: Doar tăiați, demolați, desființați. Opriți-vă!
29 aug 2025, 17:24
Concordia, precizări în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan
29 aug 2025, 16:45
Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede
29 aug 2025, 13:59
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
29 aug 2025, 10:51
Arafat intervine în scandalul cu livratorul străin, agresat pe stradă în București
28 aug 2025, 23:16
Ursula von der Leyen vine în România. De ce a ales Constanța, nu Bucureștiul
28 aug 2025, 21:36
FMI vine la Bucureşti, în septembrie, să negocieze cu Guvernul Bolojan. Care este miza
28 aug 2025, 18:52
Nicușor Dan, prima reacție după agresiunea suferită de livratorul străin
28 aug 2025, 16:34
Guvernul Bolojan taie din bonusurile salariale pentru gestionarii fondurilor UE. Cine sunt cei ce vor primi în continuare
28 aug 2025, 16:23
REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru președinția partidului
28 aug 2025, 10:59
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
27 aug 2025, 21:48
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
Ilie Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu agenția de rating Moody’s pe tema crizei bugetare
27 aug 2025, 16:51
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
27 aug 2025, 16:39
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate
27 aug 2025, 15:14
Intervenția lui Nicușor Dan de la Palatul Victoria. Avertismentul lui Bogdan Chirieac ”dacă Ilie Bolojan cedează un milimetru”
27 aug 2025, 16:03
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
27 aug 2025, 10:49
Controversă cu vizita-fulger a lui Nicușor Dan la Guvern: 30 de minute și sursele care se bat cap în cap
26 aug 2025, 23:31
Oana Țoiu, ca Răducioiu. A uitat limba română la „Miunich”
26 aug 2025, 22:11
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
26 aug 2025, 21:32
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
26 aug 2025, 21:17
De ce a vorbit Ciprian Ciucu în locul lui Nicușor Dan după ședința fulger din coaliția de guvernare. Miza ascunsă și jocurile politice
26 aug 2025, 19:51
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
26 aug 2025, 19:00
Președintele Nicușor Dan a ajuns la ședința Coaliției, unde se discută pachetul 2 de măsuri fiscale
26 aug 2025, 17:29
Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii
26 aug 2025, 16:43
Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul
26 aug 2025, 14:54
Oana Țoiu are un discurs populist, de doi lei și vocabular de compunere școlară-potrivit unui consultant de dreapta, critic al PSD
26 aug 2025, 11:43
Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români
26 aug 2025, 11:43
Se fac jocurile pentru Capitală. Candidații cu mari șanse pentru București (SONDAJ) și neînțelegerile de culise din coaliție
26 aug 2025, 11:16
Trump crede că mulţi "ar dori să aibă un dictator"
25 aug 2025, 23:32
Nicușor Dan este Traian Băsescu din mandatul al doilea. Strategia președintelui și testul pentru electorat
25 aug 2025, 21:58
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
25 aug 2025, 17:44
Daniel Zamfir (PSD) îi răspunde lui Cătălin Drulă (USR): Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău!
25 aug 2025, 17:04
PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a clarifica măsurile întârziate din pachetul 2
25 aug 2025, 15:19
Cele mai noi știri
acum 26 de minute
Războiul taxelor: „Vă dați seama ce ridicol? Noi scoatem taxa, tocmai când Europa o va introduce?!”. Ministru, acuzat de secretomanie
acum 27 de minute
Accident grav cu un autocar în Cluj. A fost activat Planul Roșu de intervenție
acum 37 de minute
Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană de leadership
acum 59 de minute
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
acum 1 ora 0 minute
Urs cu pui în Gura Humorului, în plină zi. Oamenii au fost avertizați prin Ro-Alert
acum 1 ora 5 minute
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
acum 1 ora 45 minute
Locomotiva trenului Mangalia - București a luat foc în mers / video+foto
acum 1 ora 59 minute
Nu cumpăra pepene dacă e în această stare: Poate fi periculos pentru sănătate!
Cele mai citite știri
pe 30 August 2025
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
pe 30 August 2025
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
pe 30 August 2025
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
pe 30 August 2025
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
pe 30 August 2025
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel