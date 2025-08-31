Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană de leadership

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat că România traversează un moment în care reformele sunt esențiale, în timp ce Uniunea Europeană suferă din lipsă de leadership.

Victor Negrescu a zis că oamenii politici trebuie să înțeleagă că „cetățenii nu sunt cifre” și că inclusiv o diferență de câteva zeci de lei la venit poate conta enorm pentru mulți români.

„România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership. Oamenii politici trebuie să nu uite că cetățenii nu sunt cifre. Un venit cu câteva zeci de lei mai mic înseamnă mult pentru foarte mulți. Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să își facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluții credibile și să propună măsuri echitabile.

Asta face PES activists România. Este o pepinieră de idei și politici publice, unde discutăm cu respect, sincer și direct, inclusiv despre subiectele dificile.

Mulțumesc fiecărui coleg pentru contribuția și eforturile depuse. Am creionat, astfel, mai multe propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică și o listă de măsuri de simplificare. Am analizat, de asemenea, principalele teme europene și internaționale – subiectele centrale ale organizației noastre – și am stabilit o direcție atât în privința viitorului Congres PES, cât și în ceea ce privește viitorul buget european pe termen lung.

Discuțiile din cadrul Adunării Generale a PES activists România și dialogul purtat cu doi dintre miniștrii social-democrați performanți, Florin Manole și Bogdan Ivan, au reprezentat o bună ocazie să analizăm ce este de făcut în continuare și să ne axăm pe soluții, chiar dacă variantele sunt limitate de un Parlament fragmentat, atât la nivel național, cât și european”, a zis Victor Negrescu.

