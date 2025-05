Victor Ciutacu, despre demisia lui Marcel Ciolacu: În document scrie tot

Într-o postare pe Facebook, Victor Ciutacu critică vehement implicarea „terților” în deciziile interne ale partidului, pe care îl descrie ca fiind „o organizație privată, un soi de ONG cu doctrină”.

„O sumedenie de terți sunt foarte preocupați de refuzul (sau decizia) lui Ciolacu de a demisiona de la vârful PSD. Băi, copii ai durerii, zisul partid e nimic altceva decât o organizație privată. Un soi de ONG cu doctrină, dar nu insist, că vă pierd pe drum. Alcătuit pe baza intereselor comune ale membrilor săi. Finanțat de la bugetul de stat, e drept, da-i prea târziu (și, oricum, inutil) să vă explic eu care-i schepsisul.

Formațiunile astea politice se conduc și se distrug pe bază de statut. Document unde scrie că doar membrii au drept de vot. Așa că, dacă nu sunteți înscriși în PSD, trăirile voastre contează în economia jocului fix cât contează părerea mea despre luptele pentru putere din sânul majorității guvernamentale din Togo sau despre arbitrajele din NBA”, a scris Victor Ciutacu.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că le va propune colegilor săi de partid ieșirea PSD din coaliția de guvernare și demisia sa din funcția de prim-ministru.



Consiliul Politic Național al PSD a programat, luni după-amiază, o ședință pentru a discuta despre rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale.



„Eu vreau să vă fac o declarație, cu ce intru să propun colegilor mei. După ce luăm niște decizii împreună cu colegii, o să vă anunț ce decizii am luat. După anularea alegerilor din decembrie și după alegerile parlamentare, s-a constituit o coaliție de guvernare care are și majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul obiectiv - de a crea un guvern cu un prim-ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc. Colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv - de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte al României. Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la îndeplinire, acela de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Domnul Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției, nu a intrat în turul 2”, a spus Ciolacu la sediul central al PSD, înainte de ședința conducerii partidului.



El a adăugat că, în consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial.



„Normal că astăzi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSD să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din coaliție, normal că eu, prim-ministrul coaliției, am să îmi depun demisia tot astăzi la președintele interimar al României”, a conchis Ciolacu.

