Veste bună pentru Guvernul Cîțu. Banca Mondială, anunț despre România

Cifrele plasează România drept ţara cu cea mai bună dinamică din Europa, una cu cele mai bune dinamici economice din lume, potrivit lui Marcel Ionescu-Heroiu, senior expert dezvoltare urbană la Banca Mondială, care subliniază că anul acesta ţara noastră a depăşit, în premieră, Ungaria ca PIB pe cap de locuitor.



"În 2020, România a depăşit Slovacia, ca PIB pe cap de locuitor, iar anul acesta ţara noastră a depăşit Ungaria, ceea ce este o performanţă economică unică, este o premieră. Dacă tendinţele se menţin într-un orizont de timp de unul-doi ani, vom depăşi Polonia", a declarat oficialul BM la videoconferinţa Caravana Smart City Sibiu, potrivit Agerpres.





Marcel Ionescu-Heroiu a vorbit despre importanţa menţinerii atractivităţii zonelor urbane funcţionale şi capitalul uman pe care îl atrag





"Zonele urbane funcţionale din România sunt cele care duc greul economiei, acestea fiind zonele unde, cel puţin 15% din forţa de muncă face naveta către un oraş sau municipiu, ele generând 98% din PIB-ul României. Astfel, dacă ele nu funcţionează, economia nu merge. Practic, ceea ce contează sunt oamenii, productivitatea şi consumul", a spus el.



Expertul a subliniat corelarea între leadershipul local şi dezvoltarea locală, apreciind că oraşele dezvoltate aduc beneficii pe mai multe domenii, inclusiv sănătatea, arătând că Sibiul este în top 5 la rata de vaccinare la nivel naţional.



Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a semnalat că Sibiul este pe locul 4 în ceea ce priveşte venitul mediu brut şi are excedent bugetar, iar investiţiile realizate la nivelul municipiului Sibiu sunt investiţii în infrastructura profundă, sunt lucrări de apă şi canalizare, iluminat public ecologic, în toate investiţiile punem accentul pe durabilitate.



Ea a adăugat că Sibiul are în plan dezvoltarea tuturor verticalelor smart city, cu accent asupra smart living şi smart mobility.



"Ne concentrăm foarte mult pe pistele de biciclete. Ele nu sunt încă utilizate la maxim, dar sperăm ca acest lucru se va schimba atunci când vom avea mai multe piste sigure. Numai în ultima lună am dat în funcţiune 8,2 kilometri de piste. Însumează încă 16,5 kilometri, urmează pistele de pe malul Cibinului" a completat primarul.