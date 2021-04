Vaccinare jucători Liga 1. Iorgulescu: Nu putem impune aşa ceva

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că obligativitatea vaccinării jucătorilor din Liga I nu reprezintă o soluţie în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.



El a explicat că a solicitat Guvernului înfiinţarea unui centru de vaccinare pentru jucători, oameni de fotbal la sediul LPF, dar şi pentru publicul larg, însă nu a primit niciun răspuns.



"Noi acum mai bine de două luni am cerut Guvernului să facem un centru de vaccinare aici, la Ligă, dar nu am primit niciun răspuns. Nu am intrat în amănunte câţi jucători doresc să se vaccineze pentru că este o opţiune personală. Cine vrea se vaccinează, cine nu, nu. Obligativitatea vaccinării jucătorilor nu este o soluţie, noi nu putem impune aşa ceva", a afirmat Iorgulescu, potrivit Agerpres.