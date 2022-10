Reprezentantul IMPACT Developer & Contractor, Constantin Sebeşanu, a ţinut să aducă în prim plan diferenţele mari de proceduri şi viziune între instituţii şi firme private atunci când vine vorba de autorizaţii şi eliberarea lor:

"Aş vrea să priviţi PUZ-urile şi din punctul de vedere al dezvoltatorilor. Noi, în secunda în care obţinem un document de la o instituţie a statului, angrenăm resurse imense atât financiare cât şi umane ca să ne dezvoltăm aceste proiecte. Investim în terenuri fiindcă au PUZ şi le putem autoriza, iar faptul că ele se suspendă cred că este o problemă de fond foarte acută. Fiecare administraţie contestă ce a făcut administraţia dinaintea ei iar noi suntem prinşi în acest joc. Practic, problemele acestea se revarsă asupra industriei. Noi de-aia obţinem autorizaţii de la o instituţie, nu de la un primar. Vă rugăm să nu ne aruncaţi nouă, în cârcă, problemele pe care le aveţi! Sunt instituţii care pot vedea dacă respectivele PUZ-uri sau autorizaţii au fost date greşit sau din incompetenţă sau alte cauze care, sincer, pe noi nu ne interesează.

Ping pong între instituţii

Trebuie să înţelegem că se pierde şi încrederea în instituţii. O instituţie care îşi reneagă propriul document este o instituţie care nu mai are credibilitate, cel puţin în faţa noastră. Am vrea ca instituţiile să-şi asume ceea ce fac. Chiar dacă a fost greşit ce au făcut în trecut, noi trebuie să mergem înainte.

Reverberaţiile care vor fi pe termen mediu şi scurt pe piaţa imobiliară din mai multe oraşe vor fi majore. Falimente, imposibilitate de a plăti dobânzi, vedeţi şi dumneavoastră politica monetară care, practic, ne îngroapă.... muncim pentru dobânzi iar noi, sincer, nu mai putem planifica. Mai în glumă, mai în serios, filosoful Mike Tyson spunea că fiecare are un plan până ia un pumn în gură. Noi am luat foarte mulţi pumni în gură şi începem să nu ne mai putem ridica de jos. Chiar acum avem o perioadă în care trebuie să bugetăm dar nu ştim ce să bugetăm. Cea mai mare variabilă a noastră în bugete este procesul de autorizare, sunt aceşti timpi pe care nu-i putem cuantifica. În fluxurile de numerar ale companiilor, asta are un impact enorm! Noi, în companiile private, măsurăm timpul în ore, în administraţie se măsoară în luni şi ani. Aici este o prăpastie majoră între noi, timpul este cel mai mare duşman al nostru".

De la înființarea sa din 1991, compania IMPACT a fost clasată pe piața imobiliară din România drept o companie inovatoare. IMPACT este primul dezvoltator imobiliar după perioada comunistă, companie fondată cu capital 100% românesc. În 1996, compania a fost listată la Bursa de Valori București („BVB”), IMPACT fiind primul reprezentant al sectorului de dezvoltare imobiliară și construcții listat la Bursa de Valori. În 2006, acțiunile companiei au fost promovate la prima categorie a Bursei și în 2015 la categoria Premium.

