USR critică OUG pe energie: Este o sfidare la adresa tuturor, a românilor şi a industriei

'Toată această schemă de plafonare creează haos şi distruge încet, dar sigur sectorul energetic şi economia românească. Asta se întâmplă când un guvern incompetent intră cu bocancii în piaţă! Noile modificări scot din schema de plafonare sute, mii de companii care până acum au beneficiat. Consecinţele vor fi dramatice: restrângerea activităţii, preţuri mai mari în economie şi pierderi de locuri de muncă. Soluţia era să dăm credit fiscal la toate companiile româneşti şi să reducem taxele din factură pentru toţi românii', spune Cristina Prună, deputat USR şi vicepreşedinte al Comisiei de industrii şi servicii, citată într-un comunicat.

Reprezentanţii USR apreciază că majorările de taxe asupra companiilor din domeniu se vor reflecta în creşteri de preţuri pe lanţ şi pierderi de locuri de muncă. 'Toată economia pierde, mai puţin PSD, care va avea acces, prin Ministerul Finanţelor, la nişte bani din preţul energiei neplafonat, achitat de consumatorii industriali, companii, practic de toată activitatea economică din România.

Soluţiile USR sunt simple şi nu este prea târziu să fie aplicate: reducerea TVA de la 19% la 5% cum au făcut-o Spania, Germania şi alte ţări, eliminarea altor taxe din factură şi credit fiscal pentru toate întreprinderile româneşti', se menţionează în comunicatul USR.

Plafonarea preţului la energia electrică se va aplica în cazul consumatorilor casnici, până la 31 august 2023, pentru un consum de până la 255 kWh pe lună, conform proiectului de ordonanţă pentru modificarea şi completarea OUG 27/2022, publicat pe site-ul Ministerului Energiei.

Proiectul prevede că, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică va fi de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 - 100 kWh inclusiv, şi de maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 - 300 kWh, pentru un consum lunar care e de maximum 255 kWh.

Pentru consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 kWh/lună, preţul se stabileşte de către fiecare furnizor, notează Agerpres.

Modificare OUG 27. Virgil Popescu a spus ce se întâmplă cu plafoanele de consum pentru populație

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a susținut în această seară o conferință de presă împreună cu Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, și Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului României.

Într-o conferință de presă de joi seara, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a venit cu detalii privitoare la modificarea ordonenței de urgență 27:

„În această seară am aprobat modificările la ordonanţa 27. Aş vrea să vi le prezint dumneavoastră aici, practic se extinde perioada de aplicabilitate a ordonanţei 27, de la 1 septembrie anul acesta, deci practic, de astăzi, până în data de 31 august a anului viitor. Ăsta este primul, prima schimbare, practic schema acolo în per ansamblu, practic, schema de plafonare şi de protecţie a populaţiei şi a mediului economic se extinde de la 1 aprilie 2022 la 31 august 2023, prima modificare a ordonanţei 27.

Plafoanele de consum pentru populaţie rămân aceleaşi, între zero şi 100 de kilowaţi oră consum. Preţul este de 68 de bani pe kilowatt, practic acest tarif pentru populaţia care consumă foarte puţin kilowaţi. Între zero şi 300 de kilowaţi, aici este o uşoară schimbare. Între zero şi 300 de kilowaţi, acelaşi plafon, în interiorul aceluiaşi plafon practic încercăm să stimulăm populaţia să facă o economie.

Practic, preţul de 80 de bani se aplică pentru primii 255 de kilowaţi din acest plafon, diferenţa între 255 şi 300 la preţul din contract. Pentru mediul economic, pentru instituţiile publice rămâne un leu pe kilowatt, spitalele, fie că sunt publice, fie că sunt private, educaţia, fie că este publică, fie că este privată, furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici, fie că sunt privaţi, un leu pe kilowatt pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată. Ceilalţi, IMM-urile, industriile alimentare, celelalte instituţii publice, 85% din cantitatea consumată, tocmai pentru a încerca să îi stimulăm şi să economisească mai multă energie electrică“, a precizat ministrul Energiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News