Unul din greii PSD : PNL, USR și REPER vor desființarea partidului. Au atitudine de hiene politice. Putem vota moțiunea

Senatorul Titus Corlățean avertizează că Dreapta are ca strategie desființarea PSD și sugerează că mai mulți parlamentari din partid vor vota moțiunea, dacă nu încetează atacurile în Coaliție. Corlățean susține că PSD nu are ce căuta într-o guvernare de tip ”Open Society”, iar partenerii de guvernare ”în loc de solidaritate au o atitudine de hiene politice”.

”Am urmărit cu atenție jocurile politice de dinainte și de după formarea actualei coaliții de guvernare, scrie senatorul Corlățean. Nu mi-am schimbat opinia, ci dimpotrivă, am si mai multe motive să cred că PSD nu avea ce să caute la guvernare alături de 3 partide ideologic asumate de Dreapta, cu o verticală a Puterii definită de un Președinte, sursă istorică a înființării actualului USR și un Prim-ministru PNL, deschis spre cedări aliniamentului ideologic "Cioloș" (a se vedea cedarea din partea PNL a unui minister important omului lui Cioloș).

Pe scurt, într-o guvernare "Open Society", care a transmis un semnal de reorientare profundă de natură strategică, renunțând practic la relația crucială cu un Washington definit în prezent de o Administrație conservatoare, dispusă declarativ la reforme și ajustări serioase, proclamat drept necesare, dar care mută povara pe salariați, pe cei mulți etc și ignoră cu desăvârșire problema de evaziune fiscală și grad redus de colectare atunci când e vorba de marele capital, în primul rând Multinaționalele.

Strategia Dreptei: PNL, USR și Nicușor Dan, extrași din peisaj

Pentru mine strategia politică a Dreptei (eterogenă cum este ea, liberali afiliați PPE, haștag-reziștii USR ex antisistem, afiliați Renew-ALDE, dar cu unele accente "progresiste" neomarxiste, plus un UDMR preponderent conservator) este foarte clară. În special pentru interesul unor lideri liberali și ai USR, la care adăugați alte filoane gen urmașii Plus, Reper, Partidul Drept etc. Si, bineînțeles, actualul Președinte și grupul său de susținere. Nu includ aici UDMR.

Pe scurt, ideea a fost ca simultan sa fie realizate două lucruri. Mai întâi, exercitarea uneori presiuni uriașe politice, civice, media, externe pentru ca PSD să arate (încă o dată) "responsabilitate" si să își asume Guvernarea României, pentru salvarea țării dintr-o situație dificilă. De preferință, însă nu cu un rol decizional real, dacă se poate a 5-a roată la căruță. Adică fără Premier, deși este factual primul partid din Parlament în ierarhia rezultată din alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 și fără ministerele esențiale din CSAT care configurează politică externă și orientarea strategică a țării, Securitatea națională și Apărare, plus, bonus, Ministerul Economiei, care include și Industria de apărare a României, digitalizarea, comerțul și IMM-urile. Și evident, fără Președinte.

Simultan, printr-o acțiune politică, comunicare publică și propagandă agresivă în mass-media afiliată și mediul virtual (cu resurse financiare importante alocate), mutarea întregii responsabilităti pentru situația "dramatică" economică și socială pe Marcel Ciolacu și PSD, pentru că, nu-i așa, PSD a guvernat România.

Cele două acțiuni cumulate, maximizate de efectele negative și reacția socială de protest predictibile, generată de tăierile, restructurările, creșterile de TVA, taxe etc, vor permite promovarea cu succes a obiectivului politic de desființare ca partid politic relevant a PSD-ului.

Altfel spus, "ținta" pe PSD și extragerea din peisaj si din răspunderea politică a PNL și USR, plus Nicușor Dan.

Vedem foarte clar, deși PSD a acceptat să se înhame la căruță, să ofere majoritatea acestui guvern eterogen ideologic și din punctul de vedere al soluțiilor și viziunilor socio-economice proiectate și să voteze ministrii, Guvernul și Programul de guvernare, că Partidul Social Democrat a devenit rapid sacul de box al acțiunii politice de Dreapta, societății civile și presei afiliate etc. Ciolacu și Guvernarea PSD sunt de vină pentru dezastru și pentru măsurile dureroase care în mod necesar vor urma.

PSD: 3 ani și 7 luni la guvernare. PNL: 5 ani și 7 luni

Dincolo de aparențe, vă invit să citiți o scurtă statistică ce vă spune cu totul altceva despre Guvernarea României în ultimii ani. M-am uitat pe structura politică a Guvernelor/ primilor ministri ai României începând cu 4 noiembrie 2019, după căderea "odioasei guvernări ciuma roșie Dragnea -Dăncila". Guvernare care de altfel a generat creștere economica reală. Adică Guvernările Orban 1, Orban 2, Orban 3 (votat la începutul pandemiei Covid, în condiții de criză fără precedent, chiar și de pesediști, ca să..salvăm România, nu-i așa? Deși Iohannis a încălcat Constituția, nedesemnand candidat de premier de la PSD), Cîțu, Ciucă, Ciolacu și Predoiu (premier interimar). Adică timp de 5 ani și jumătate.

Rezultatul e următorul: PSD - 3 ani și 7 luni la guvernare, 1 an și 11 luni prim ministru (2 ani opoziție) PNL - 5 ani și 7 luni la Guvernare, (toată perioada), 3 ani și 1 lună prim ministru USR - 1 an și 7 luni la guvernare (direct sau asociat), niciun prim ministru, 4 ani opoziție. UDMR- 3 ani guvernare, niciun prim-ministru.

Adică, pe scurt PNL și Dreapta în general au fost cei care au condus preponderent România. Cu Miniștri ai Finanțelor nu o dată. Și, mai presus de orice, cu 2 Președinți de Dreapta și un al treilea Președinte interimar, tot de Dreapta. Oamenii care ne atacă nu au măcar un gram de bun simț, pentru a spune cel puțin că Guvernarea este un act colectiv, iar răspunderea pentru cele bune (destule în perioada menționată) și cele rele este comună, colectivă. Și că este imoral sa muți toată haznaua maximizată pe umerii fraierilor care te-au salvat politic de vreo 4 ori în viată, începând cu 2007 (aici mă refer la PNL). Pentru ca de la toxicii USR nu am așteptări.

Aninoasa-studiu de caz. În loc de solidaritate, atitudine de hiene politice

Același lucru îl vedem și prin județe. Cazul de la Dâmbovița este relevant. O situație de criză, generată de aprinderea accidentală (combustie neintenționată, pe timpul acestei veri cu temperaturi extrem de ridicate) si poluare etc si altele riscuri generate de incendiul de la gropa de gunoi de la Aninoasa, lângă Târgoviște, a generat un val de atacuri din partea "oponenților" Consiliului Județean si Președintelui său. CJ condus majoritar, pe baza votului democratic al cetățenilor din 9 iunie 2014, de social-democrati. Nu am așteptări de la cei cu conduită de milițian de la AUR, ăștia măcar sunt în opoziție la nivel național. Atâta stiu ei și atâta pot ei. Urlă, strigă, reclamă, fac plângeri. Dar de la partenerii de guvernare PNL și USR așteptăm însă altceva. Solidaritate și susținere, inclusiv la Guvern, primul ministru și ministri competenți care au culoarea lor politică, pentru a găsi soluții urgente (și bugete) într-o situație de criză.

Inclusiv pentru colectarea și depozitarea gunoiului care e produs zilnic de societate. În schimb, deputații și senatorii prezenți sau foști ai PNL și USR sunt campionii atacurilor politice, în mass-media-media și în virtual, adesea plângerilor penale la adresa guvernării administrative locale PSD. Neomarxistii folosesc si ong-urile de mediu afiliate pentru a bloca in instanță soluții de urgență aprobate legal în Comitetul județean pentru situații de urgență, astfel încât depozitarea temporată în situație de criză a deșeurilor colectate de la populație să nu poate fi realizată. Ideea e să împingă la explozie socială. Putem discuta multe chestiuni, detalii, informații, documente, legalitate etc pe tema asta, atitudinea si obiectivul politic însă rămân: atacul politicienilor PNL si USR la adresa PSD la Dâmbovița. Si în alte județe. Nu solidaritate in coaliția de guvernare, ci atitudinea de hiene politice.

Avertisment înainte de moțiune: Nu mai acceptăm să fim sac de box!

Ca și concluzie, cred ca e momentul ca PSD la nivel național să schimbe strategia. O ședință la nivelul Coaliției se impune, pentru a clarifica dacă cei de Dreapta doresc sa mergem inainte tot asa sau se cauta o soluție de respect si colaborare politică reală în Guvernare. Măcar să știm. Pentru ca eu unul, și ca mine tot mai multi, nu mai acceptam sa fim sac de box. Depunerea de amendamente din partea grupurilor parlamentare PSD la Parlament în procedura de angajare a răspunderii, pentru a da o șansă așteptărilor legitime ale celor din Educație cel puțin, e un prim gest necesar din partea noastră.

Personal, aș condiționa susținerea angajării răspunderii de acceptarea acestor amendamente. Plus un lucru esențial. Atacarea la modul serios, dacă tot vrem sa combatem evaziunea fiscală, gradul redus de colectare si deficitul, a practicii evazioniste manifestate de ani de zile la nivelul Multinaționalelor. Adică acolo unde profitul (urias) obtinut de capitalul străin din România este transferat "inteligent" pe parcursul anului prin contracte de consultanta etc spre firma mama din țara mamă, intr-un deplin dispreț pentru ordinea juridică românească si deci sunt sustrase de la impozitarea firească, potrivit legilor românești. Despre asta Guvernanții PNL si USR tac mâlc!

Deci, ori, ori. Daca chiar vreți sa ne puneți la încercare, nu contați pe procentul de 13,7% cu cât ne dă astăzi un institut de sondare a opiniei publice (presupun ca de o maniera corecta, foarte trist pentru noi pe fond..). Sunt încă destui pesedisti care stiu ce au de făcut din punct de vedere politic...Si încă pot”, a scris Titus Corlățean pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News