Tot ce trebuie să știi despre cum poți aplica la cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) anunță că pe platforma informatică granturi.imm.gov.ro, aplicanţii pot să se înscrie cu profil, user şi parolă generate. De asemenea, vor completa, semna electronic, încărca şi transmite formularul de înscriere.

"19 IULIE, ORA 10:00 - Au început înscrierile pentru cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation!

Aplicanții pot completa, semna electronic, încărca și transmite formularul de înscriere pe platforma informatică granturi.imm.gov.ro.

Platforma informatică va fi deschisă timp de 30 de zile lucrătoare, până pe 01 septembrie, ora 20:00 a ultimei zi de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului vă stă la dispoziție pentru orice întrebare referitoare la procesul de înscriere, prin intermediul numărului de call-center 0219059! Vă dorim mult succes!", a transmis Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

Alte aspecte importante despre Programul Start-Up Nation

Un aspect important de care beneficiarii programului trebuie să ţină cont se referă la obligativitatea achiziţionării a două plăcuţe informative care vor fi plasate astfel: o plăcuţă în interiorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepţie, secretariat, loc de aşteptare etc) şi o plăcuţă în exteriorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienţi, pe lângă spaţiul unde se desfăşoară activitatea (faţada stradală, intrare în clădire etc).



Cererile vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.



Aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) pot obţine maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta cel mult 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului.



Aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea a două locuri de muncă prin intermediul programului Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) - vor putea beneficia de maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului.



Pentru anul curent, bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea nr. 317/2021, este de 520 milioane lei, din care 500 milioane lei pentru Pilonul I Start-up Nation România şi 20 milioane lei pentru Pilonul II Start-up Nation Diaspora. Aplicanţii nu vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni ai programului.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, marţi, începerea Programului Start-Up Nation destinat noilor companii înfiinţate în România, precizând că o parte a acestuia este destinată românilor plecaţi peste hotare care doresc să revină în ţară şi să-şi deschidă o afacere.

"Astăzi începe programul Start-Up Nation, destinat noilor companii înființate în România. Firmele vor putea accesa până la 200.000 lei, sub formă de fonduri nerambursabile, care se adresează unui număr total de 55.000 beneficiari pe durata întregului program. Aplicanții se pot înscrie pe platforma granturi.imm.gov.ro.

Un segment aparte al acestui program este adresat românilor din străinătate care vor să revină în România și să își înființeze o firmă: pilonul Start-Up Nation Diaspora. Astfel, românii plecați peste hotare își vor putea construi o afacere aici, în țară.

Pentru Partidul Național Liberal și guvernul pe care îl conduc, sunt vitale susținerea inițiativei private în economie, încurajarea micilor investitori, precum și garantarea de oportunități pentru românii din afara granițelor.", a scris premierul Nicolae Ciucă, pe pagina sa de Facebook. Vezi articolul inițial aici!

Ciucă: Românii din diaspora au nevoie de date privind accesarea fondurilor europene; fiecare minister să ia măsuri

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă a cerut ministerelor să-şi creeze pe site-urile de prezentare o secţiune în care să prezinte date despre posibilităţile de accesare a fondurilor europene şi alte informaţii utile pentru a veni în sprijinul românilor din diaspora, în special a celor care doresc să se întoarcă în ţară.

'Am avut, de asemenea, o discuţie şi aici mă îndrept către Ministerul de Externe. Am avut disucții şi dialog cu mai mulţi ambasadori care fie au venit în ţară, fie am dialogat atunci când ne-am întâlnit şi, desigur, cu românii din diaspora. Fiecare minister trebuie să ia măsuri în sensul celor care am să vi le comunic acum.

Românii din diaspora au nevoie de date şi informaţii despre posibilităţile şi facilităţile pe care pot să le aibă pentru a accesa fonduri europene, pentru a avea imaginea tuturor măsurilor şi dezvoltărilor la nivelul Guvernului României. Sunt românii care vor să se întoarcă acasă, iar pentru toate acestea au nevoie de date şi informaţii.

Ca atare, fiecare minister îşi va realiza pe pagina proprie o fereastră în care îşi vor depozita toate aceste informaţii şi, desigur, vom avea puncte de contact, iar la nivelul ambasadelor şi consulatelor vom avea, de asemenea, structuri care să fie în măsură să asigure toate aceste informaţii.

Dacă este nevoie şi trebuie să suplimentăm fondurile pentru a putea să asigurăm personalul necesar, vă rog să avem o discuţie, o analiză şi să luăm decizii în acest sens', a declarat Nicolae Ciucă, vineri, la începutul şedinţei de Guvern.

