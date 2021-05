TOP păcănele de la Big Time Gaming pe care să le încerci luna aceasta!

Cine este BTG?

Big Time Gaming este un furnizor de jocuri de noroc care a fost lansat în 2011 în Australia, conducerea sa având, însă, o vastă experiență în iGaming, de peste 30 de ani. Acesta activează în mai multe țări, având peste 350 de parteneriate doar cu operatori licențiat. El este recunoscut pentru portofoliul vast de jocuri de cazino, pentru calitatea lor grafică, design-ul animat, diferit de cel întâlnit la competiție, pentru funcțiile speciale ale păcănelelor, dar și pentru mecanica Megaways. Big Time Gaming este compania care a conceput această mecanică și a contribuit la revoluționarea industriei iGaming.

Ce jocuri să încerci de la Big Time Gaming?

Portofoliul providerului BTG este bogat și plin de titluri atractive. Printre acestea există păcănele populare inclusiv în România, precum:





Danger High Voltage este un slot cu o grafică “electrică”, cu un design viu colorat, plin de detalii, dar și cu multe efecte speciale. Pe matrix-ul de 6x4 vor putea apărea simboluri Wild care acoperă o rolă întreagă sau Wild sticky, ori chiar simboluri Scatter. În păcăneaua Danger High Voltage acestea vor contribui la declanșarea a numeroase Rotiri Gratuite, dar și la activarea mai multor multiplicatori.



Extra Chilli este o păcănea Megaways cu totul aparte. Ea are mecanică tip cascadă, adică toate combinațiile câștigătoare, după ce au apărut pe matrix, vor dispărea și vor face loc altor simboluri care pot contribui la alte combinații. Astfel, în cadrul aceleiași rotiri, vei avea șansa de a obține infinite combinații câștigătoare. Grila este specială pentru că are o un rând extra și, în plus, în Extra Chilli video slot te poți bucura de simboluri Wild, Scatter, de Rotiri Gratuite și opțiunea Gamble, dar nu numai.

Lil’ Devil este un slot cu un format de 6x4, matrix-ul fiind împărțit în 3 cadrane egale. Pe role pot apărea două feluri de simboluri Wild, cel demonic și cel angelic, fiecare având caracteristici și multiplicatori aparte. În plus, pe role pot să mai apară simboluri Scatter. Toate acestea vor declanșa funcții speciale, precum Rotirile Gratuite.





La operatorii licențiați din România precum Netbet, Unibet, 888Casino sau Betano, te poți distra la multe alte sloturi marca Big Time Gaming, printre care:





Book of Gods

Survivor Megaways

White Rabbit

Holy Diver

Donuts





Sloturile acestui provider au câteva caracteristici ce trebuie amintite:





Majoritatea au minim 20 de opțiuni lingvistice.

Tematicile sunt diverse, atractive, de la basme, mituri și tradiții, până la unele sloturi inspirate de păcănelele tradiționale, dar îmbunătățite cu diverse funcții și simboluri.

Pe lângă multiplicatori și modificatori, păcănelele BTG au Rotiri Gratuite, Feature Drop, simboluri cu rol de Wild, Scatter și nu numai.

Prezența a cel puțin un Jackpot, fix sau progresiv, în majoritatea jocurilor.

Majoritatea video sloturilor sunt tip Megaways.

Majoritatea jocurilor au un RTP destul de avantajos (96%-97%), însă există și titluri mai provocatoare, cu un RTP mai mic.





În afară de acestea, Big Time Gaming are în portofoliul său și numeroase versiuni îmbunătățite de ruletă și Blackjack.

Unde să încerci sloturi BTG în România?

Big Time Gaming a realizat în toată lumea colaborări doar cu operatori licențiați, care își desfășoară activitatea legal. În România există mai multe cazinouri la care te poți distra cu sloturi marca BTG, cele mai cunoscute fiind Unibet, Betano, 888Casino și Netbet. Fiecare în parte are avantajele sale, așa că alege-l pe cel care consideri că te avantajează cel mai mult. Ține cont atât de portofoliul de jocuri pe care-l are agenția, cât și de pachetul de bun venit, de promoțiile pe care le are și de metodele de plată disponibile.

Indiferent de cazinoul pe care îl alegi, respectă regulamentul și menține-ți un joc responsabil. Aceste aspecte sunt esențiale pentru a-ți desfășura activitatea fără nicio problemă.