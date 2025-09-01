Sumă uriașă împrumutată de ministrul de Finanțe de la bănci astăzi

Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, luni, 1,045 miliarde lei la bănci, prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Ministerul a împrumutat 396,8 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală la 71 luni și un randament mediu de 7,48% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 446,8 milioane de lei.

Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni.

De asemenea, MF a împrumutat 648,4 milioane lei printr-o emisiune de obligațiuni cu maturitatea la 20 luni, la un randament mediu de 7,27% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 937,4 milioane lei.

Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni.

MF împrumută 7 miliarde de lei în septembrie

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare față de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat, potrivit Agerpres.

Citește și: Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News