Sorin Grindeanu: PSD rămâne consecvent valorilor social-democrate și angajamentelor pro-europene

Sorin Grindeanu a declarat că Partidul Social Democrat își consolidează relația cu Partidul Socialiștilor Europeni (PES) și va reafirma, la congresul din această toamnă, rolul PSD ca „forță de echilibru și stabilitate în România”.

Sorin Grindeanu a mai precizat că un PSD unit și stabil reprezintă garanția păstrării direcției pro-europene a României. Combaterea mesajelor extremiste trebuie făcută „cu determinare, dar și cu rezultate”, a mai spus el.

„Partidul Social Democrat rămâne consecvent valorilor social-democrate și angajamentelor pro-europene. Relația noastră cu Partidul Socialiștilor Europeni este una solidă și activă, iar la Congresul #PES din această toamnă vom reafirma rolul #PSD ca forță de echilibru și stabilitate în România. O Românie puternică se construiește printr-o prezență constantă și credibilă la nivel internațional.

PSD este pregătit să continue să promoveze măsuri pentru oameni: atenuarea efectelor măsurilor de austeritate, atragerea fondurilor europene și investiții pentru dezvoltarea României. Un PSD unit și stabil este garanția că România rămâne pe direcția corectă. Combaterea mesajelor extremiste se face cu determinare, dar și cu rezultate.

În dialogul nostru cu reprezentantul PES am discutat și despre necesitatea unui pachet de redresare economică, pentru a răspunde provocărilor actuale și a sprijini cetățenii, dar și despre obiectivele PSD la nivel european legate de implementarea #PNRR și atragerea fondurilor europene”, a zis Grindeanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News