Sondaje prezidențiale 2025. Mircea Badea: Sunt absolut șocat

Mircea Badea s-a arătat uimit de interesul publicului pentru aceste estimări, în condițiile în care, „la alegerile precedente, realitatea nu a avut nicio legătură cu ce spuneau sondajele”.

Mircea Badea a subliniat că o parte semnificativă din populație fie nu răspunde la sondaje, fie răspunde în glumă, ceea ce le face irelevante.

„Sunt absolut șocat de câtă lume este, în continuare, interesată de sondaje. „Dar cât este?” / „Dar cât are?” / „Dar cum are?” / „Dar sunt surprize?” / „Nu sunt surprize la sondaje?” La precedentele alegeri și numai, realitatea nu a avut nicio legătură cu ce spuneau sondajele. Mai avem un fapt mai mult decât evident: o mare masă de oameni nu răspunde la sondaje sau răspunde la mișto. Poți fi tu cel mai mare sociolog, dacă o masă mare de oameni nu răspunde sau răspunde la mișto, cum naibii poți să măsori? Incredibil. Sunt pur și simplu uluit de câtă lume este în continuare interesată de ce spun sondajele. Noi o să știm exact ce s-a întâmplat la alegerile din România cam pe la ora 05.00 luni dimineață. Atunci vom avea o idee aproape de realitate”, a zis Mircea Badea pe Instagram.

Aproape 18 milioane de alegători sunt așteptați duminică la urne pentru a-și alege președintele pentru următorii cinci ani dintre cei 11 candidați înscriși în cursa pentru Cotroceni.



Pe teritoriul țării sunt organizate 18.979 de secții de votare, potrivit Autorității Electorale Permanente. În Capitală vor fi deschise 1.289 de secții. Românii cu drept de vot din diaspora vor vota în 965 de secții.



Au dreptul să voteze cetățenii români care au 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au dreptul de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Președintele AUR, George Simion, a votat, duminică, la o secție din Mogoșoaia, împreună cu fostul candidat Călin Georgescu.



„Hristos a Înviat! Am votat cu Călin Georgescu. Suntem aici cu o singură misiune - revenirea la ordinea constituțională, revenirea la democrație. Nu am niciun alt obiectiv decât locul unu pentru poporul român în slujba căruia mă aflu. Suntem aici cu poporul și pentru poporul român, suntem aici cu o singură dorință - să facem dreptate pentru România, a declarat candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a votat, duminică, „cu realism, deoarece România trăiește „un moment dificil, dar și pentru mulți oameni „tăcuți, „cinstiți și „muncitori, care nu au fost reprezentați până în prezent.



„Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranță și pentru un nou început pentru România, o țară care are oameni capabili și aici, și în diaspora, și în Republica Moldova, capabili să facă din țara aceasta ceea ce merită. Am votat cu realism, pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă începând din 12 mai să o scoată. Și am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care poate să poată facă dreptate pentru România, a declarat Nicușor Dan, după ce a votat, alături de soția sa, la o secție organizată la Școala gimnazială „Luceafărul.

Candidatul Alianței electorale „România, Înainte! la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a votat, duminică, pentru o Românie 'unită', 'puternică' și „demnă”.



„Este o zi foarte frumoasă, dar este o zi foarte importantă. Mă bucur că, după primele indicii, avem atât în diaspora, cât și pe teritoriul țării o prezență masivă, poate o prezență record, acesta este un lucru extraordinar de important pentru legitimitatea acestor alegeri, pentru forța morală a viitorului președinte. Mă bucur că românii ies la vot, sper să o facă pe tot parcursul zilei. Eu am votat pentru o Românie unită, pentru o Românie puternică, pentru o Românie demnă”, a afirmat Antonescu, care a venit la urne alături de soția și fiica sa, la o secție organizată la Școala gimnazială nr. 12.



