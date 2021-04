"Planul depus de Guvernul României la Bruxelles nu a fost respins de Comisia Europeanu pentru că nu a fost depusă o variantă finală a a planului. Comisia Europeană nu poate respinge ceva ce încă nu a fost depus. Cum stau lucrurile de fapt... În luna octombrie a anului trecut, înainte ca măcar legislația să fie adoptată la nivel european, Comisia Europeană a spus următorul lucru: "Acest nou fond european de redresare și reziliență este cel mai mare pachet de ajutor economic constituit vreodată". Este un fond nou, e nou pentru toată lumea. Este nou pentru primari, pentru guverne, pentru Comisia Europeană.

Ca atare, este nevoie de un dialog intens cât mai rapid pentru a ne asigura că acești bani sunt absorbiți rapid. Comisia, în luna octombrie a anului trecut, a cerut tuturor guvernelor țărilor membre să trimită o primă variantă a modului în care vor să folosească banii alocați fiecărei țări. La momentul în care Guvernul României trimisese în noiembrie o primă variantă a planului, trimisese acest plan doar Franța, Grecia, Spania, Portugalia și Cehia. Noi am fost a șasea țară membră a UE.", a declarat Siegfried Mureşan, în cadrul emisiunii săptămânale "Din Culisele Europei - All about EU" de la DC NEWS.