„Sunt semnale foarte bune din piață. Există companii care investesc în pregătire. Însă, din păcate, există și instituții financiare care cheltuie câteva zeci de lei pe an pentru un specialist, ceea ce înseamnă că formarea profesională nu este privită cu atenție. Mai ales că, așa cum s-a spus și mai devreme, este un cadru legislativ în continuă schimbare, sunt multe reglementări noi în fiecare an, nu doar la nivel național, ci și european. Și, atunci, pregătirea continuă devine obligatorie, nu vorbim de opțiune, pentru că trebuie să ne punem la curent cu toate schimbările care se fac”, a spus Cătălin Câmpeanu, Director General Adjunct la ISF.

Ulterior, în cadrul evenimentului, a intervenit Val Vâlcu, care a spus: „În acest an, cred că am fost sunat, o dată pe lună, de câte o bancă. Am fost întrebat dacă nu doresc un credit. Nimeni nu mi-a propus să pun 1.000 lei într-o investiție.”

Cătălin Câmpeanu a făcut următoarele precizări: „Aici vorbim de două lucruri. De un target pe care ei îl au și, atunci, poate ar trebui să lucrăm și la el. În al doilea rând, poate vorbim și despre pregătirea persoanei care v-a sunat. S-ar putea să fie deficitară în anumite domenii, s-ar putea să nu fie bine pregătită.”

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei”, eveniment organizat de trustul DC News Media Group, din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, Defense România, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV, și Radio DCNews.

Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei

Teme de dezbatere

Poate deveni piața de capital din România motorul economiei? Cum putem convinge autoritățile că Bursa de la București este o sursă reală de finanțare?Cum putem avea mai multe companii și investitori la bursă?

Cum se poate implica statul în avantajul său pentru a încuraja utilizarea mecanismelor bursiere?

Care sunt actorii care fac piața de capital să vibreze?

Birocrația la bursă, principala piedică: direcții de acțiune pentru reducerea acesteia

Scurtarea la jumătate a duratei operațiunilor de majorare de capital și a altor operațiuni corporative pentru companiile listate

Reflectarea rolului pieței de capital de finanțator al economiei, infrastructurii, bugetului și reformelor în programele, strategiile și politicile de guvernare

Atragerea de noi emitenți la Bursa de Valori București din rândul IMM-urilor cu potențial de dezvoltare și scalare a afacerii și de noi investitori de retail prin educație financiară

Rolul Fondurilor de Pensii administrate privat pe piața românească de capital

