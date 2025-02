Secretul TikTok care i-a înnebunit pe oameni în campania lui Călin Georgescu. Dumitrescu: Votul online poate să dea monștrii

Florin Dumitrescu, textier român, cunoscut și ca poet, prozator și publicist, a vorbit în podcastul fostului ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, "Avangarda", despre campania electorală pe TikTok și despre viitorul votului online în România.

"Nu mă pricep la partea de online. Eu am avut niște, hai să zic, am avut niște intuiții și le spuneam oamenilor nu mai comunicați atât de mult chestii politice în social media. Eu nu am TikTok, dar am Facebook și le ziceam, nu mai spuneți cu cine votați, nu vă mai încrâncenați, nu vă mai certați între voi, pentru că sunteți ușor manipulabili", a spus Florin Dumitrescu.

Ionuț Vulpescu: Emoționalitatea locului.

"Nu știu să spun, adică e un domeniu destul de nou și nu s-au scris încă marile sau s-or fi scris, dar n-au ajuns la mine, marile texte fundamentale despre TikTok, despre social media. Deci nu știu să spun care e secretul ăsta, care îi înnebunește pe oameni, o chestie de psihologia maselor, poate.

Habar n-am, dar se întâmplă ceva în acel mediu și am avut așa oarecum niște adieri pe la nas", a mai spus Florin Dumitrescu.

Viitorul votului online în România: „Dacă este sindicalizat, dacă este angrenat cu social media, poate să dea monștrii”

Ionuț Vulpescu: În 2014 a fost Facebook, în 2024, mai târziu, TikTok-ul, ce o să fie peste 10 ani?

"Păi pericolul cel mai mare este ca atunci când o să putem vota online, să fim într-un moment în care ne-a enervat cineva pe Facebook sau pe TiKTok și pe nu știu ce, și să dăm un vot compulsiv, la nervi, la supărare sau dimpotrivă, la un mare extaz pe care nu-l putem controla rațional și să votăm.

Deci asta, e votul online, poate veni cu pericolele lui. Dacă este sindicalizat, dacă este angrenat cu social media, poate să dea monștrii. Vorba lui Goya", a explicat Florin Dumitrescu.

Ionuț Vulpescu: Rețelele sociale au alterat relațiile dintre oamenii? Rețelele umane, în sine?

"E greu de spus, pentru că ne și ajută să ne întâlnim cu oameni, pe care nu i-am mai văzut de mult, măcar ținem un contact din asta, chiar superficial. Așa aflăm unii de alții și așa am ajuns să ne cunoaștem.

Există și partea aceasta bună, dar există partea aceea negativă de comentarii, de încrâncenare, de creșterea impulsivității, și de asta zic să avem grijă să n-ajungem acolo", a conchis Florin Dumitrescu.

