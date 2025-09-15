Se pregătește Nicușor Dan să numească conducerile SIE și SRI? Cine este Marius-Gabriel Lazurca, rechemat din Mexic

Rechemarea ambasadorului vine într-un context extrem de important. În fiecare ieșire publică, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre numirile la conducerile SIE și SRI. S-a spus că președintele a mers la Palatul Victoria tocmai pentru a le aduce la cunoștință liderilor coaliției de guvernare numele pe care le propune pentru cele două conduceri, în urmă cu mai multe săptămâni, în contextul negocierilor pentru al doilea pachet de măsuri fiscale.

Numele vehiculate au fost:

- avocatul Gabriel Zbârcea la șefia SRI

- diplomatul Gabriel Lazurca la șefia SIE.

Cel de-al doilea nume este astăzi în atenția presei după ce a fost rechemat de către președintele Nicușor Dan.

Ambasadorul Marius - Gabriel Lazurca ”are un doctorat în istorie-antropologie susținut la Universitatea Sorbona-Paris IV. Înainte de a intra în cariera diplomatică, a fost cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara. A publicat articole și volume de autor, precum și traduceri, cu precădere din limba franceză. Este căsătorit cu Mirela, de profesiune medic, și este tatăl a șase copii. S-a născut la Timișoara în 1971” arată site-ul MAE dedicat Ambasadei României în Statele Unite Mexicane.

Marius - Gabriel Lazurca a mai îndeplinit funcția de ambasador al României în Ungaria, în Republica Moldova (2010-2016) și pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010). În perioada 2016-2020 a fost Reprezentantul Permanent al României la Comisia Dunării, organizație internațională cu sediul la Budapesta.

La sfârșitul lunii august, președintele Nicușor Dan dădea de înțeles că încă nu există un acord parlamentar pe numele pentru conducerea serviciilor secrete române.

Conform procedurii, președintele țării propune numele, iar Parlamentul votează pentru numirea la șefia serviciilor secrete. Este nevoie de votul majorității parlamentarilor prezenți.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News