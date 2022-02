„Ne dorim mulți supraviețuitori care să se urce în trenul supraviețuitorilor de cancer. Pentru că, dacă reușesc doi, trei, cinci, nouă oameni în această luptă și le dăm speranțe că, după ce înving acest diagnostic, societatea îi privește ca pe niște oameni normali, eu cred că schimbăm ceva din mentalitate. Eu am întâlnit oameni care îmi spuneau: Dar oare se ia cancerul? Deci, avem nevoie și de o igienă sanitară, o igienă educațională când vorbim despre cancer. Și eu vă spun sincer - așa cum îmi place să spun - sunt un pacient care are patru ani și jumătate. Am învățat să merg deja”, a spus Nicoleta Pauliuc, joi, în cadrul confereinței „Quo Vadis 2022!” - Ediția a IV-a, Asigurările private de sănătate-soluție pentru finanțarea sănătății, eveniment organizat de Fundaţia Institutul de Studii Financiare şi trustul de presă DC Media Group.

Bolnavii de cancer şi apropiaţii lor vor primi un strop de alinare. „Aproape 100.000 de români primesc anual acest diagnostic crunt, care poate să sune uneori ca o condamnare la moarte. Tuturor le spun: Nu abandonaţi niciodată, absolut niciodată. Păstraţi-vă speranţa în inimi şi luptaţi. Ajutorul este pe drum. Reamintesc că Parlamentul a adoptat o lege pe care am iniţiat-o prin care se acordă tratament psihologic gratuit bolnavilor de cancer şi concediu plătit aparţinătorilor acestora care îi însoţesc la tratament. De asemenea, în urmă cu câteva săptămâni, Administraţia Prezidenţială a prezentat Planul Naţional de Combatere a Cancerului – o strategie integrată care, pusă în aplicare în următorii ani, va scădea semnificativ mortalitatea cauzată de aceste afecţiuni şi va îmbunătăţi viaţa bolnavilor. Nu în ultimul rând, în decembrie, Legislativul a adoptat o lege pe care am iniţiat-o prin care prima duminică din fiecare lună iunie va fi Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer. Sper să ne întâlnim cu toţii atunci şi sper ca fiecare bolnav oncologic să urce în curând în trenul supravieţuitorilor. Multă sănătate tuturor”, scria pe Facebook Nicoleta Pauliuc, învingătoare a cancerului.

