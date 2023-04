Scandal în Parlament între Gabriela Firea și George Simion / video

Proiectul de lege privind prevenirea separării copilului de familie a provocat discuţii în şedinţa Comisiilor pentru muncă şi pentru sănătate, ministrul Gabriela Firea atrăgând atenţia că primăriile ar trebui să ajute familiile să îşi ţină copiii acasă, în timp ce reprezentanţii AUR au spus că există deja o lege pentru sprijinirea copiilor săraci.

„România are cei mai mulți copii din familii sărace! 8 din 10 copii români din familii vulnerabile nu au mâncare, haine sau încălțăminte. Pe acești copii vrem să-i ajutăm prin Legea PREVENIRII separării copilului de familie, sprijinindu-i, cu acordul părinților, cu mese calde, rechizite, haine, un loc unde să-și poată face temele. 8 din 10 copii români se confruntă cu lipsuri, conform Eurostat. N-au haine, n-au încălțări, renunță la școală, se culcă cu burta goală. Mulți nu au acte de identitate și nu se știe de existența lor.

Prin Legea PREVENIRII separării copilului de familie acești copii vor fi ajutați! Este o MÂNĂ ÎNTINSĂ părinților aflați în situații dificile. Copiii lor vor crește alături de ei, în familie! Nici un text nu este perfect și oricând pot fi aduse modificări pentru a-i sprijini și mai mult pe copiii României. Avem toată deschiderea pentru a face împreună, toate forțele politice din Parlament și societatea civilă, o lege mai bună. Am participat, alături de colegii mei din minister, la Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților, reunită în ședință comună alături de Comisia pentru Sănătate și Familie. Am vrut să oferim explicații și să discutăm punctual propunerile de modificare. NU S-A PUTUT!!!!! Din păcate, ce s-a întâmplat timp de trei ore în Parlament nu a fost o dezbatere. Am asistat la un linșaj al susținătorilor acestui proiect, într-o formă sau alta. Nu am putut dezbate nici o modificare propusă acestei legi doar pentru că un grup politic a decis să facă scandal.

În live-urile pe Internet declară că vor să-i protejeze pe copii, dar când trebuie să dezbatem vin cu DIVERSIUNI, ATACURI la persoană și chiar…BLESTEME. Scopul ședinței de ieri era să facem legea mai bună, nu să asistăm la URLETE și ȚIPETE sau la AMENINȚĂRI. S-a afirmat că cele 150 de centre de zi, unde acești copii din familii sărace primesc mâncare, haine, își fac lecțiile și sunt consiliați, sunt lagăre de exterminare!!! O afirmație halucinantă, chiar rasistă și xenofobă având în vedere chinurile prin care au trecut cetățenii unor etnii în lagăre. Mă adresez tuturor românilor, cu încredere: NIMENI nu le va lua copiii cu forța și nici nu-i va înscrie în baze de date pentru a-i scoate din țară!!!

ADOPȚIILE INTERNAȚIONALE SUNT INTERZISE DE 22 DE ANI în România. Doar cetățenii români din țară sau din diaspora pot adopta copii din țara noastră, în niciun caz cetățenii străini!!! În plus, cei mai mulți părinți adoptatori sunt în țară, există datele!!Această MANIPULARE este o afirmație atât de gravă încât mă aștept ca unele instituții ale statului să intervină! Românii nu pot fi mințiți și speriați în asemenea mod. Legea nu a apărut peste noapte, așa cum mint propagandiștii. Încă din August 2022, proiectul a fost în consultare publică și am preluat toate completările primite. A parcurs circuitul și a primit aviz favorabil de la Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Dezvoltării, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social. După adoptarea în Guvern a fost dezbătută în comisii și votată în plenul Senatului cu 94 de voturi PENTRU, 12 voturi împotrivă și 1 abținere. A fost votată chiar și în comisiile Camerei Deputaților, acolo unde fac scandal acum, dar a fost întoarsă din plen după ce au început minciunile și manipulările online!!

Noi am fost deschiși și transparenți. Ne-am întâlnit înainte cu toți cei care au avut puncte de vedere și am preluat în mare parte completările. Repet, ca să nu existe dubii.

Prin această lege:

NU SUNT LUAȚI CU FORȚA COPIII DIN FAMILIILE SĂRACE!NU VACCINĂM CU FORȚA COPIII!NU EXPORTĂM COPIII!NU ÎNSCRIEM COPIII ÎN BAZA DE DATE PENTRU ADOPȚII INTERNAȚIONALE!!!

Legea privind PREVENIREA separării copilului de familie - repet PREVENIREA!!!!!! -, este o lege prin care copiii aflați în situații de vulnerabilitate să fie ajutați REAL SĂ RĂMÂNĂ ALĂTURI DE PĂRINȚII ȘI FRAȚII LOR!

SCOPUL LEGII NU A FOST VREODATĂ LUAREA COPIILOR DIN FAMILII CI EXACT INVERS -RĂMÂNEREA LOR ACOLO!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

„Jos labele de pe copiii României. Ăsta e mesajul nostru, pentru că această lege trebuie respinsă în integralitate pentru că este inutilă. Avem legislaţie în vigoare care permite să ajutăm copiii săraci. Acest registru naţional al copilului, pe noi asta ne sperie, pentru că am văzut experienţa din alte state, am văzut familia Botnariu din Norvegia, familia Camelei Smicală, avem aici două cazuri, li s-au răpit copiii în Spania, sunt tutori legali, avem familia Furdui din Germania şi multe alte cazuri. Observatorul naţional al copiilor este o idee care trebuie să dispară din această lege. Fac apel la Robert Sighiartău, care este membru al comunităţii neoprotestante, enoriaşii neoprotestanţi au protestat deseori faţă de această trădare naţională, faţă de răpirea copiilor care se practică pe motive ideologice în alte state", a afirmat George Simion.

El a făcut apel la reprezentanţii PSD şi PNL să nu voteze această lege, adăugând că parlamentarii AUR vor vota „contra”.

După discursul lui George Simion, deputaţii AUR, care au venit în număr mare la şedinţa celor două comisii, au început să strige şi să îi insulte pe deputaţi de la PNL şi PSD, printre care Raluca Turcan şi preşedintele Comisiei de muncă, Adrian Solomon.

Celor care au participat la discuţii li s-au alăturat şi câteva persoane despre care Simion a spus că fac parte din societatea civilă.

Adrian Solomon a cerut de mai multe ori staff-ului tehnic să cheme paza pentru a îndepărta persoanele recalcitrante.

Parlamentarii AUR au avut cu ei pancarte pe care au scris „Jos labele de pe copiii României".

