Scad salariile?! Raluca Turcan: Niciun venit nu va scădea, dimpotrivă!

„Pentru toți liderii PSD care împrăștie minciuni că scad salariile, plecând de la memorandumul propus de Ministerul Muncii spre discuție în Guvern, trebuie spuse, din nou, câteva lucruri. Este un document de lucru la care fiecare minister vine cu propuneri de salarizare. Este deci o discuție care se poartă în Guvern, la nivel de principii, și care urmărește să clarifice haosul din salarizarea din sistemul bugetar și inegalitățile nejustificate dintre salariați pe care chiar PSD le-a creat”, a scris, pe Facebook, Raluca Turcan.

„Merită aduse câteva exemple. Pentru aceeași funcție, aceeași pregătire, sunt acum salarii de bază diferite. Un consilier superior gradația 5 în administrația locală are salariul de bază 10 982 lei. Aceeași funcție - consilier superior gradația 5, în administrația centrală, are salariul de bază 8 982 lei. Diferența între acești doi oameni cu aceeași funcție, aceeași pregătire și care fac același lucru este de 2000 de lei în favoarea angajatului din administrația locală, fără nicio logică. Același consilier grad profesional superior (S) angajat într-un județ câștigă 9 775 Ron, iar în alt județ, exact aceeași funcție este plătită cu 5 492 Ron, cu peste 4 000 de lei mai puțin. Banii aceștia în plus, pe care statul îi plătește diferit, repet - fără nicio logică - puteau merge la susținerea unui loc de muncă din mediul privat sau la investiții. În schimb, statul produce discriminare între angajați, favorizând pe unul față de altul”, a mai transmis Raluca Turcan.

„Ca ministru al Muncii, este de datoria mea să lămuresc și voi răspunde de fiecare dată, la fiecare minciună și la fiecare intoxicare, până când toată lumea va înțelege. Sunt mulți oameni nelămuriți și se tem pentru veniturile lor, dar în același timp, tot mai mulți își dau seama de campania de intoxicare desfășurată.

Vreau să se înțeleagă foarte clar un lucru, tocmai pentru a pune capăt oricăror intoxicări: NICIUN venit nu va scădea, prin aplicarea acestor principii. Dimpotrivă:

• Vor crește acele salarii care au fost mult lăsate în urmă prin inechitățile legislației adoptate în trecut;

• Salarizarea în sectorul public va deveni unitară, predictibilă și va fi în corelație cu eficiența instituțiilor.

• Plafonarea sporurilor nu înseamnă scăderea sporurilor mai mari de acum, ci reașezarea unei bune părți a sporurilor în salariile de bază.

Sunt sporuri inventate, pentru a crește venitul, nu pentru a recompensa o performanță sau a compensa un risc sau o dificultate care lipsesc în alte activități.

Așa s-a ajuns la o situație de haos, cu sporuri care nu reflectă realitatea și s-a compromis chiar ideea corectă de spor care recompensează o performanță sau compensează un risc, o dificultate excepțională.

Suntem atacați că vrem să reducem veniturile, nimic mai fals! Vrem ca sporurile să reflecte realitatea, nu să creeze inechitate sau să fie mincinoase. Există 80 000 de angajați cu salariul minim în sistemul bugetar și este mult mai corect să fie repoziționați în grila de salarizare salariile foarte mici, decât să fie inventate sporuri. Nu trebuie inventate sporuri pentru a crește artificial venitul, ci trebuie un salariu de bază care să reflecte valoarea muncii”, a conchis Raluca Turcan.