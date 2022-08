Șansă uriașă pentru România cu Mugur Isărescu. Chirieac: Măcar din punct de vedere financiar, țara noastră nu va derapa

Luni, 1 august, este ziua sa de naștere. Mugur Isărescu este omul care a salvat România în multe momente cheie când părea că țara noastră, economic vorbind, se duce de râpă. El are și acum capacitatea, după atâția ani, să facă față oricărei crize. A făcut față și în 1999, a făcut față în 2008 și de nenumărate ori. Cel care va salva România, din nou, fără îndoială, va fi tot Mugur Isărescu, nimeni altcineva.

„Îi dorim multă sănătate și putere de muncă. Este o mare șansă pentru România să-l avem guvernator pe Mugur Isărescu în aceste vremuri tulburi. Cu experiența pe care o are, măcar din punct de vedere financiar, România nu va derapa”, a spus Bogdan Chirieac.

Mugur Isărescu este, pe scurt, guvernatorul Băncii Naționale Române. Pe larg, este o enciclopedie care nu poate fi rezumată în câteva cuvinte.

Mugur Isărescu este doctor în ştiinţe economice – cu teza „Tendinţe în politica guvernamentală a cursurilor de schimb pe plan internaţional şi incidenţa lor asupra relaţiilor economice externe ale României”, coordonator ştiinţific prof. dr. Costin Kiriţescu, susţinută la Academia de Studii Economice Bucureşti (1989). A fost cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (cercetător ştiinţific principal, gradul III din 1980; cercetător ştiinţific principal, gradul I din 1990). A fost secretar cu probleme economice şi monetare al Ambasadei României din Washington. A ocupat funcția de director al Institutului de Economie Mondială (suspendat pe durata îndeplinirii mandatului de Guvernator al BNR). În urmă cu două decenii, a fost prim-ministru al Guvernului României. Este preşedinte al Consiliului de administraţie şi Guvernatorul Băncii Naţionale a României (numit de Guvern în 1990; cu mandat încredinţat de Parlament în 1991 şi reînnoit în decembrie 1998, noiembrie 2004, octombrie 2009, octombrie 2014 și octombrie 2019).

Cum s-au cunoscut Adrian Vasilescu și Mugur Isărescu

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, invitat la DC News, a povestit cum l-a cunoscut pe Mugur Isărescu.

„Din postura mea de jurnalist l-am cunoscut pe Mugur Isărescu. În 1990, când a venit de la ambasada din SUA, unde era consilier economic, a fost chemat să preia Banca Națională. Erau cele mai interesante conferințe de presă, mergeam la toate. Probabil i-a plăcut cum scriam. I-am cerut un interviu după o conferință de presă, a fost de acord să mi-l dea. Toate lumea îi recunoștea valoarea, dar erau foarte multe voci care tot timpul au vrut să îl dea jos și scorneau tot felul de lucruri, spuneau că falsifică datele.

Prima întrebare din interviu a fost: Este adevărat că falsificați datele, domnule guvernator? Trebuia să am întrebări șocante și puternice. A râs și am avut un interviu pe date statistice, ce producea Banca Națională, ce făcea Banca Națională etc. A fost un interviu profesional, lung. Cred că momentul acela l-a determinat să mă cheme la Banca Națională”, a spus Adrian Vasilescu la interviurile DCNews.

Răspunsul integral la minutul 28:

