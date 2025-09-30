€ 5.0811
Data publicării: 15:34 30 Sep 2025

Romfilatelia lansează o nouă emisiune de mărci: Veverițe
Autor: Crişan Andreescu

Mc 3_Veverite
 

Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 1 octombrie a.c. o emisiune de mărci poștale cu un subiect aparținând tematicii Fauna, sub titlul generic Veverițe.

Emisiunea are în componență patru mărci poștale, un plic „prima zi”, 4 cărți maxime pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică cu produs special, în tiraj limitat. 

Mamifere rozătoare, veverițele sunt răspândite pe aproape toate continentele, fiind cunoscute pentru agilitatea și abilitatea de escaladare. Sunt ușor de identificat după coada stufoasă. 

Aparțin familiei Sciuridae în care se regăsesc și marmotele, popândăii și veverițele zburătoare. Sunt animale omnivore, hrana lor fiind compusă din nuci, ghinde, alune, semințe, ciuperci, fructe, dar și ouă de păsări, insecte și animale mici.

Habitatul obișnuit al veverițelor eurasiatice îl reprezintă pădurile de conifere și foioase, dar s-au adaptat și la condițiile oferite de parcurile și grădinile urbane. 

Au un rol benefic în ecosistem prin răspândirea semințelor și consumul de mici nevertebrate, reducând utilizarea pesticidelor pentru combaterea lor. 

În stare de libertate veverițele trăiesc 3 - 6 ani, iar în condițiile creșterii și îngrijirii în spații amenajate speciale, până la 10 și chiar 20 ani. În imaginile celor patru mărci poștale sunt reprezentate următoarele specii de veverițe:

Veverița roșie din nordul Amazonului - Sciurus (Hadrosciurus) igniventris (pe marca poștală cu valoarea nominală de 6,50 Lei). Este răspândită în vestul și nord-vestul bazinului Amazon-Orinoco, precum și în Anzii Columbieni. Trăiește în păduri tropicale, hrănindu-se adesea cu fructele tari ale unor specii de palmieri.

Veverița cenușie de Arizona - Sciurus (Parasciurus) arizonensis (pe marca poștală cu valoarea nominală de 7 Lei), are ca arie de răspândire statele Arizona și New Mexico (S.U.A.) precum și Sonora (Mexic). Se hrănește mai ales cu ghindă și semințe de pin.

Veverița braziliană - Sciurus (Guerlinguetus) aestuans (pe marca poștală cu valoarea nominală de 9 Lei) este o specie endemică din America de Sud întâlnită în nordul și centrul Braziliei, precum și în unele zone învecinate (Columbia, Venezuela, regiunea Guianelor). Se regăsește în diverse tipuri de pădure, având ca hrană ghindă, muguri, semințe de pin, fructe diverse, dar și insecte.

Veverița vulpe -  Sciurus (Parasciurus) niger (pe marca poștală cu valoarea nominală de 11 Lei), numită și veverița negricioasă, este întâlnită în zonele centrale, sudice și estice ale Americii de Nord, din sudul Canadei și nordul Mexicului. Este cea mai mare specie de veveriță de pe continentul nord-american. Hrana include ghindă, muguri, semințe de pin, fructe dar și insecte.

Plicul „prima zi” ilustrează un moment sugestiv al prezenței veverițelor într-un spațiu ambiental al pădurilor de foioase. Romfilatelia mulțumește Cercet. Șt. Gr. I Luis Ovidiu Popa, Directorul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și muzeografului Dr. Alexandru Iftime, pentru consultanța de specialitate acordată la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

Emisiunea este disponibilă de miercuri, 1 octombrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/

 

