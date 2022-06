Românii vor să muncească mai mult de acasă după pandemie. Ce face Guvernul. Budăi: Suntem într-un paradox, cumva

Întrebat cum vede Ministerul Muncii relaţia angajat-angajator în această nouă economie digitală, în care un salariat îşi poate scoate laptopul şi munci de pe plajă sau din vârf de munte, ministrul Muncii, Marius Budăi, a recunoscut că trecerea spre telemuncă se face mai rapid decât s-a anticipat, dar a menţionat că ministerul de resort este deschis la dialog pentru eventuale modificări ale legislaţiei.

"Suntem într-un paradox cumva. Înainte de această pandemie, încurajarea formelor alternative de desfăşurare a muncii era un deziderat de atins într-un orizont de timp mai îndepărtat. Iată că acum această perioadă a impulsionat munca de la domiciliu sau din orice alt loc dorit de lucrător, într-o manieră care a devenit o normalitate pentru noi toţi. Este fără dubii că tehnologiile digitale, media şi de comunicaţii nu au avut niciodată un rol mai important în viaţa noastră, şi cu siguranţă utilizarea acestor tehnologii a făcut ca reţelele şi platformele online să devină vitale pentru noi.

Am lucrat la acea lege din 2018 privind telemunca. Cu siguranţă Ministerul Muncii este extrem de atent la evoluţia pe piaţa muncii, din punct de vedere a evoluţiei mai rapide spre digitalizare decât am fi făcut-o, dacă nu exista pandemia. Suntem deschişi la un dialog susţinut cu mediul de afaceri şi cu patronatele, sindicatele, cu partenerii sociali. Dacă se impun şi alte modificări ale legislaţiei, suntem deschişi la dialog", a declarat Marius Budăi în cadrul dezbaterii Digitalizarea României: noile provocări ale transformării digitale, organizată de DC MEDIA GROUP.

Proiect la Guvern pentru stoparea plăţii "mascate" a salariilor în IT. Budăi: Există această problemă, nu putem să o ignorăm

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit despre problemele legate de colectarea impozitelor şi taxelor de la angajaţii din domeniul IT, dar şi despre "artificiile" legale folosite pentru a evita plata taxelor.

"Când spunem transformare digitală, ne gândim în special la industria IT. O industrie cu facilităţi de-a lungul timpului, cu oameni bine plătiţi, cu oameni bine pregătiţi, o industrie care oferă multe resurse şi pentru extern. Ştiu că la nivelul Ministerului Finanţelor există o îngrijorare şi un studiu cu referire la faptul că multe dintre salariile din industria IT se plătesc cumva mascat pe companii, pentru a se fenta anumite taxe. Ştiu că se analizează asta. La nivelul Ministerului Muncii aveţi astfel de studii? Ar fi şi motivul pentru care se doreşte, cumva, schimbarea legislaţiei pe zona de impozitare în IT", a întrebat Elena Cristian.

"Într-adevăr, la nivelul Guvernului României se află în analiză un proiect de act normativ în acest scop, având ca obiect de reglementare, de fapt, reaşezarea obligaţiilor fiscale în vederea stabilirii unui regim fiscal. Există această problemă a PFA-urilor, nu putem să o ignorăm, avem analize în acest sens. Cu siguranţă, vom veni cu o soluţie imediată", a replicat Marius Budăi în cadrul dezbaterii Digitalizarea României: noile provocări ale transformării digitale, organizată de DC MEDIA GROUP.

