România a înregistrat un PIB per capita mai mare decât cel al Rusiei

România este o țară mai bogată decât Rusia, dacă ne raportăm strict la Produsul Intern Brut (PIB) per capita, relatează Mediafax, citând Ziarul Financiar. Astfel, potrivit datelor Băncii Mondiale, în 2020, pentru care au fost actualizate datele, România avea un PIB per capita de 12.896 de dolari, la o valoare similară cu cea înregistrată în 2019, anul prepandemic, în timp ce Rusia a avut un PIB pe cap de locuitor de 10.126 de dolari, în scădere de la aproape 11.500 de dolari în anul 2019.

Concret, cei 144 de milioane de cetăţenii din Rusia, o ţară cu multe resurse naturale, au fost în 2020, cu 27% mai săraci decât cei din România (aproximativ 19,5 milioane de cetățeni), considerată una dintre cele mai puţin bogate ţări din Uniunea Europeană.

Prof. univ. dr. Dumitru Miron de la Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti spune că Rusia are un PIB pe cap de locuitor mai mic decât al României pentru că are mulţi locuitori, dar mai ales pentru că nu este un stat cu o economie foarte dezvoltată.

”Nu este deloc ciudat că Rusia are un PIB per capita mai mic decât al României pentru că are o populaţie mare, deci la numitor sunt mulţi. În al doilea rând, Rusia este mare, are numeroase resurse, dar nu este dezvoltată. Numărătorul se face mare când produci cipuri, când ai produse cu valoare adăugată ridicată, deci economia Rusiei este una dependentă de inputuri de gaze naturale, de petrol. Ei vând, dar nu faci Produs Intern Brut mare cu resurse de bază, care au întotdeauna preţuri mai mici. De altfel, şi China are un PIB pe locuitor mai mic, dar are un numitor de 1,4 mld. de locuitori, aici este problema. Sunt şi ţări cu o populaţie mare, dar şi cu un numărător mic”, a explicat Dumitru Miron pentru Ziarul Financiar.

Vasile Marica susține că PIB-ul României ar fi fost falsificat de ”regimul Băsescu”

Vasile Marica, președintele Sed Lex, susține că ”regimul Băsescu” a falsificat PIB-ul României, în 2010, pentru obținerea unui împrumut mai mare de la Banca Europeană. ”Cu PIB-ul te raportezi la economia reală. Din clipa aia, toate lucrurile sunt dereglate și vii cu ele (n.r. până în actualitate), căci nu poți să mai spui acum unei bănci care este situația”, a declarat Marica, susținând că pentru aceste informații a fost ”hăituit” timp de trei ani. (Citește mai mult AICI)

