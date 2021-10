România, sancționată din cauza poluării. Tanczos Barna: Procedura de infringement nu se va opri

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a vorbit la Digi 24 despre poluarea din România și ce măsuri urgente trebuie luate pentru ca țara noastră să nu plătească de pe urma intrării în infringement.

”Dacă nu reușim să demonstrăm Comisiei Europene că autoritățile locale iau și măsuri concrete de îmbunătățire a aerului, procedura de infringement nu se va opri, va merge până la capăt, asta însemnând inclusiv sancționarea României. Am vorbit cu 4 din cei 5 primari unde sunt cele mai mari probleme, referitor la măsurile care sunt luate la nivelul fiecărei autorități administrative locale. Unele nu au plan de îmbunătățire aprobat, iar altele au, dar măsurile nu sunt efective. Fiecare măsură trebuie cuantificată în reducerea poluării. La discuții am prezentat situația infringementului, am discutat despre măsurile luate de cele patru administrații publice locale”, a declarat Tanczos Barna.

Traficul, ”o problemă uriașă”

Ministrul a susținut și faptul că numărul de mașini vechi din România trebuie redus considerabil.

„Am vorbit și despre obligația României de a reduce numărul de mașini mai vechi de 15 ani. Rezidențialul e o sursă importantă de poluare. În perspectiva lunilor noiembrie – februarie, impactul va fi mai mare în aceste orașe. Cele mai mari probleme sunt în București, unde traficul e o problemă uriașă și nu văd soluții, măsuri pentru a reduce traficul în centru. Nu se discută de benzi speciale pentru transportul în comun, despre soluții de încurajare a transportului în comun că metodă alternativă. La Cluj, vinerea, transportul public e gratuit, așa că și în celelalte zile e folosit mai mult.

Management al transportului în București

În București nu avem încă management inteligent al transportului, nu văd nicio asumare pe termen mediu și lung pe ce înseamnă rezidențial, e nevoie de investiții pe asfaltarea străzilor. Am avut mai multe întâlniri în ultimul an cu primarul Bucureștiului, dar nu avem rezultate și măsuri foarte concrete. De aceea am formulat și un punct de vedere dur privind Capitală, dar e nevoie de o implicare mai ambițioasă din partea primarului general, a primarilor de sectoare, pentru ca Bucureștiul să se transforme”, a mai spus Tanczos Barna.