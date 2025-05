Revoltător! Faraonul Nicușor Dan, peste timp și peste justiție. Ce cântărește mai mult pentru edil: un copil sau o mașină?

Acum a semnat, presat de acuzațiile din campania electorală pentru Cotroceni, dar a lăsat loc, în decizie, pentru ani de întârzieri, după cum remarcă avocatul Toni Neacșu. Praf în ochi! Și cum justifică? Sanador ”a abuzat în modul în care a construit, într-o zonă supraaglomerată a Bucureștiului, iar acum vrea să abuzeze și mai mult”. Gata, s-a spălat pe mâini! A găsit și vinovatul pentru aglomerația din București. Desigur, afirmația ”a abuzat” îi aparține exclusiv. El, pe persoană fizică, a decis asta, fără a veni cu date concrete prin care să arate cum o clinică privată a făcut asta. Practic, pentru a susține o asemenea afirmație, ai nevoie de date de trafic comparative. Este totuși bine că nu ne plângem de marile centre comerciale din inima Bucureștiului, când în alte orașe europene ele se află la periferii, dar ne plângem că avem clinici private. Vă dați seama cum se face coadă până la Guvern de pacienți la clinica Sanador? Scandaloasă, în această speță, nu este doar nerespectarea justiției, ci și lipsa de empatie. Dincolo de orice, se pare că domnul Nicușor Dan putea să semneze, dar nu a avut niciun interes s-o facă. Acum are. Vrea să fie președinte și să nu-l mai deranjeze ”ăștia” - respectiv contracandidații - cu acuzații.

Și mai incredibil este că Nicușor Dan, chiar și după ce a dat aprobarea, așa cum a dat-o, spune că ”nu sunt doi ani” de când trebuia să semneze, ”sunt câteva luni”, și el, primarul, el matematicianul, el, Nicușor Dan, trebuie să aibă dreptul de a decide că un proiect e ilegal. El, peste orice altă decizie de judecată! Și aveți grijă să nu-l contraziceți, oricine ați fi, că simte, așa, o presiune.

Iată ce ne spune Toni Neacșu:

”Executarea cu bună credință a hotărârilor judecătorești rămase definitive reprezintă esența unei societăți clădite pe domnia legii, nu a bunului plac. Atunci când obligația judecătorească e stabilită în sarcina unei autorități sau instituții publice neexecutarea cu rea-credință frizează și legea penală.



Văd că nimeni nu realizează dâmbovițenismul ieftin și sfidător cu care primarul Nicușor Dan a înțeles chiar în timpul campaniei electorale (ieri-30.04.2025) să emită o autorizație la care era obligat de justiție încă din 2023.



În cuprinsul autorizației de construire, chiar sub semnătura Primarului mun. București, apare mențiunea că acest act este nelegal, fiind emis de primărie cu încălcarea competenței ( art. 4 lit c din Legea 50/1991). Chiar emitentul autorizației, Primarul Nicușor Dan, executând în bătaie de joc o hotărâre judecătorească, lăsa loc pentru orice doritor să ceară și sa obțină în justiție anularea acesteia autorizații, de vreme ce este emisă de un organ administrativ necompetent.



Realitatea juridică este aceea că Primăria municipiului București, prin primar, a fost obligat definitiv prin justiție încă din data de 11.10.2023 să emită autorizația de construire pentru un spital oncologic, un proiect privat. O hotărâre judecătorească nu se discută, se execută. Legea (Legea 554/2004) prevede un termen de 30 de zile pentru executarea obligațiilor stabilite prin contenciosul administrativ. Deci la 11.11.2023 a expirat termenul legal în care autorizația trebuia emisă iar hotărârea judecătorească executată. Întârzierea până ieri e de exact 536 de zile.



Pentru că obligația nu a fost executată de buna voie Primarul mun București a fost dat în judecată pentru a fi obligat sa execute ceea ce trebuia sa faca de buna voie. In aceasta situație legea prevede că autoritatea administrativă poate fi obligată doar prin stabilirea unor amenzi pentru fiecare zi de întârziere, plătită de instituție, nu de persoana responsabilă. Ca atare, Primarul municipiului București a fost obligat să plătească o amendă de 20% din salariul minim pe economie pe zi de întârziere și încă 100 de lei pe zi întârziere cu titlu de penalități, de către Tribunalul București (în data de 29.01.2024, rămasă definitivă la 5.06.2024).

Ca atare, instituția Primarului mun București (adică primăria, nu persoana fizică) urmează să plătească din bugetul public amenda și penalitatea pe exact 329 de zile - (660 lei x 329= 217.000 lei) + (100x329=32.900)= 250.040 lei

Cum aceste sume sunt ridicole față de bugetul primăriei și valoarea economică a investiției înțelegem de ce primăriile și celelalte autorități publice își bat joc de hotărârile judecătorești prin care sunt obligate sa execute ceva.

În mod normal, instituția ar trebui sa se întoarcă împotriva Primarului care a refuzat să semneze astfel încât acesta să plătească din buzunarul lui.



De fapt, Nicușor Dan a semnat autorizația doar pentru a scăpa de explicațiile ce trebuia să le dea în campania electorală și nu are nici un gând să o și respecte. A lăsat loc pentru ca autorizația să fie în continuare blocată ani mulți în instanțe, pentru că justiția administrativă este incredibil de înceată.



Pe de altă parte, cred că nerespectarea hotărârilor judecătorești de către autoritățile administrative ar trebui incriminată ca infracțiune distinctă. Pur și simplu nu e corect ca cetățenii să nu aibă o cale eficientă și rapidă de respectare a hotărârilor judecătorești atunci când se judecă și câștiga cu statul sau reprezentanții săi” a scris Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, pe Facebook.

