Refugiații din România ar putea primi câte 800 de lei pentru cazare. Mircea Coșea: O cheltuială în plus pentru statul român

Refugiații care vor ajunge în România vor primi câte 800 de lei pentru a-și închiria locuințe. În acest sens, un proiect al Guvernului se află în dezbatere publică, potrivit Realitatea Plus. Banii vor veni din bugetul de stat. În acest moment refugiații primesc 450 de lei pe lună pentru plata chiriei. Mircea Coșea a vorbit despre acest subiect și a avertizat că țara noastră nu are bani.

"Noi am fost în Afganistan cu trupe. Am cheltuit foarte mult, încă nu știm exact cât, cifra nu este oficială. Am pierdut vieți omenești acolo. Este un eșec total al acestei politici pe care NATO sau SUA au dus-o în Afganistan. S-a întâmplat un lucru îngrozitor acum acolo, iar noi suntem nu obligați, să suportăm anumite pierderi. Foarte clar trebuie să spunem că aceste persoane, trebuie să le înțelegem tragedia prin care trec, dar aceste persoane care vin la noi sunt o cheltuială în plus pentru statul român. Adică după ce am dat bani pe soldați, pe armament, pe transport, acum dăm și pe imigranți. Ce am putea să facem cu banii? Păi sunt atâtea lucruri de făcut. În primul rând, banii aceștia ar trebui să fie concepuți cumva ca un fel de compensații la aceste creșteri enorme ale tarifelor la energie. Oamenii cu venituri mici în România ar trebui să fie compensați, să fie cumva subvenționați pe parcursul acestei ierni pentru că altfel nu vor putea trece peste greutățile iernii. Am putea să mai ridicăm puțin nivelul acestor pensii mici, niște bonuri de masă, niște gratuități la medicamente, la serviciile medicale. Foarte multe lucruri se pot face cu acești bani.

VEZI ȘI: Afganii refugiați din România, despre situația de la Kabul: Familia mea e în pericol acolo

"O anumită parte a populației s-ar putea să trăiască mai rău decât imigranții"

Sigur că trebuie să existe un ajutor umanitar la această catastrofă care s-a întâmplat în Afganistan, dar până la urmă trebuie să ne gândim și la ce ne cere acest popor. Adică trebuie să avem grijă și de noi pentru că trecem printr-un moment extrem de dificil și o anumită parte a populației cu venituri mai mici s-ar putea să trăiască mai rău decât imigranții până la urmă avem creșterea prețurilor la energie, creșterea prețului la alimente, inclusiv pâinea, deci ce să vă spun, efectele asupra economiei sunt un principal efect asupra nivelului de trai al populației României care este obligată să suporte și această cheltuială care până la urmă nu o privește în mod direct.", a declarat Mircea Coșea la Realitatea Plus.