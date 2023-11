În rândurile de mai jos găsiți transcriptul emisiunii:

Bogdan Chirieac:

Bună dimineața, stimați telespectatori DC News TV! Mult așteptat, conform a ceea ce v-am anunțat încă de ieri, în fața dumneavoastră, astăzi, în studiourile noastre, ministrul de Interne al României, domnul Cătălin Predoiu.

Bună ziua, domnule ministru!

Cătălin Predoiu:

Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!

Bogdan Chirieac:

Bine ați venit la noi! Cel mai performant ministru al Cabinetului Ciucă, cel care a închis MCV-ul la Justiție, dar am pariat că la Interne vă poticniți, cu toată dragostea.

Cătălin Predoiu:

Ca de obicei, sunteți prea amabil. Vă mulțumesc! Sunt mulți colegi performanți, au fost și în fostul guvern sunt și în acesta. În ce mă privește, o să încerc, la Ministerul Afacerilor Interne, nu numai să mențin activitatea la ritmurile pe care le-am găsit, ci să creștem performanța. Am cerut de când am venit, cum bine știți, o prioritate a temelor, a fenomenelor infracționale care trebuie abordate, dacă vorbim de zona de poliție, respectiv lupta cu crima organizată, trafic de persoane, droguri, siguranță rutieră, siguranță școlară, e o temă pe care am introdus-o când am venit la minister.

Bogdan Chirieac:

Absolut necesară.

Cătălin Predoiu:

Pe partea de poliție de frontieră, menținerea unei performanțe ridicate în ceea ce privește protecția frontierelor și combaterea migrației ilegale. Pe acest subiect, nu putem discuta de menținerea poziției noastre în dosarul Schengen și atingerea la un moment dat a obiectivului. La situațiile de urgență, cum bine știți, avem unul din cele mai performante aparate de lucru din Europa, oameni deja calificați, pregătiți.

Deci ministerul are un potențial foarte mare. Eu îmi propun să valorific acest potențial în beneficiul cetățenilor și al celor care lucrează în acest sistem. Vreau să dăm o altă imagine ministerului, să câștigăm un respect sporit pentru cei care lucrează în structurile Ministerului Afacerilor Interne, din partea cetățenilor, din partea legii, în termeni de protecție, salarizare, perspectivă și așa mai departe.

Deci în general îmi propun să fac performanță alături de oameni care sunt capabili de performanță.

Bogdan Chirieac:

Ieri am transmis live conferința dumneavoastră de presă vizavi de schimbările de la IPJ Constanța. Am putea spune că începe reforma în Poliția Română, odată cu ceea ce s-a întâmplat la Constanța?

Cătălin Predoiu:

În orice caz acesta este planul, e un proiect anunțat de la sfârșitul verii, începutul acestei toamne. Am spus că vom concepe un proiect pilot de organizare nouă a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, am livrat acest proiect, acest concept. Acum trecem la faza următoare, la faza de aplicare, de punere în practică, începând chiar de astăzi, când va avea loc la Constanța o ședință cu activul inspectoratului pentru a li se prezenta aceste măsuri și a începe organizarea punerii în aplicare.

Așa cum am livrat faza de concept, vă asigur vom livra și faza de punere în aplicare, care este etapizată pe mai multe luni. Ce ne propunem acolo, e să alcătuim o organizare modernă a unui inspectorat de poliție județeană, model care să poată fi replicat și în alte inspectorate și care să stea la baza unui efort de gândire, în primul rând, de reforma în întreg sistemul și pe orizontală și pe verticală, pentru că Ministerul Afacerilor Interne și multe din structurile sale au nevoie de reformă, au nevoie de modernizare, să spunem. Ştiu că e un termen demonetizat, acesta de reformă, dar e demonetizat de cei care au promis și n-au livrat. Nu intenționez să eșuăm în acest demers. Știu că nu se poate schimba totul într-un an de zile. Lucrurile trebuie evaluate treptat, dar nici nu mai putem bate pasul pe loc.

Bogdan Chirieac:

E distanță foarte mare între ceea ce ar trebui să fie poliția unei națiuni democratice, membră NATO, UE și așa mai departe şi ce este acum. Deci, până la urmă ce este nou la IPJ Constanţa?

Cătălin Predoiu:

Pot, întâi de toate, să combat, cel puțin într-o măsură, afirmația dumneavoastră.

Bogdan Chirieac:

Vă rog!

Cătălin Predoiu:

Există o percepție, după părerea mea, exagerată în ceea ce privește vulnerabilitățile sistemului polițienesc. Au fost multe erori în ultimii ani, de acord cu dumneavoastră. Câteva dintre ele au provocat emoție, mă refer doar la două dintre ele: Caracal, în urmă cu câțiva ani de zile și anul acesta, Vama Veche, pe bună dreptate, s-au produs erori, cel puțin la Vama Veche, categoric. Dar per ansamblu, o afirm cu toată responsabilitatea, sistemul de ordine publică din România, Poliția Română livrează, livrează siguranță. Am spus-o și ieri, România este una dintre cele mai sigure țări dintre statele membre a Uniunii Europene și nu o spun doar eu, o spun oameni cu care discut, care călătoresc, oameni de afaceri români, care îmi povestesc că în alte țări colegii lor, chiar în Europa, obișnuiesc să se protejeze cu gărzi, cu mijloace de pază, sisteme de securitate. E alt nivel de siguranță în România.

Faptul că nu ajungem la un nivel, să spunem, satisfăcător pentru toți cetățenii, trebuie să ne preocupe, ne preocupă, dar cauzele sunt complexe aici. Nu țin doar de pregătirea profesională sau de atitudinea polițiștilor, ţin și de dotarea logistică, ține și de nivelul de salarizare, ţine și de modul de organizare, deci sunt mai multe cauze, le-am inventariat pe cele principale. Modul de organizare e cel mai simplu de abordat, pentru că necesită gândire, analiză, informații, expertiză și un efort de alcătuire.

Bogdan Chirieac:

Se schimbă modul de organizare la IPJ Constanța?

Cătălin Predoiu:

Da, schimbăm, dar alături de modul de organizare trebuie să aducem și dotare logistică și o salarizare corespunzătoare și o resursă umană suficientă. Toate aceste lucruri le vom aborda treptat.

Organizare înseamnă că am simplificat, am eliminat suprapunerile de atribuțiuni în ceea ce privește siguranța publică și investigațiile, am eliminat din pozițiile de șefi la nivel intermediar, gen şef de birou, şef de serviciu, avem mai puțini șefi, am simplificat în ansamblu structura polițienească în Constanța, pentru că în Constanța nu operează doar Inspectoratul de Poliție Județean, sunt mai multe structuri de poliție și în sistemul, în arealul acesta al ordinii publice. În prezent, discutăm cu 8 șefi locali care gestionează 8 structuri din Constanța. În urma acestei reforme vom ajunge la 3 șefi care discută direct cu Bucureștiul, sunt coordonați direct de București, deci o simplificare...

Bogdan Chirieac:

Staţi puţin! Deci la Constanța erau 8 șefi locali?

Cătălin Predoiu:

Da, pentru că sunt mai multe structuri. Deci este Inspectoratul de Poliție Județean, dar mai sunt și alte unități, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, avem o Brigadă de Operațiuni Speciale, exista o regională de Poliție Transporturi, mai exista un serviciu pentru transporturi în porturi maritime și multe alte structuri care trebuie armonizate. Asta este, de altfel, o problemă la scara întregului sistem de aplicare a legii în România, nu numai în materie de poliție, ci și în materie de justiție, dacă vreți, interconectarea, intercooperarea între agenții, între instituții. Suntem obișnuiți să lucrăm fiecare în căsuța lui...

Bogdan Chirieac:

Toți 8 șefii raportau la Bucureşti și acum raportează numai 3?

Cătălin Predoiu:

În urma acestei reforme, sistemul va fi mai simplu. În interiorul inspectoratului vor fi 3 piloni de lucru, un pilon de siguranță și ordine publică, unul de investigații criminale, un alt pilon administrativ.

Simplificăm foarte mult, centralizăm informația, răspândim pe orizontală informația, optimizăm atribuțiunile. Rezultatul trebuie să fie și va fi: mai multă prezență în teren, inclusiv prin patrulare, mai multă prezență în comunitate, mai multă prezență în jurul școlilor, am spus, nu numai în Constanța, peste tot. Noi am făcut un Program Național pentru Siguranță Școlară, Ministerul de Interne l-a făcut. A chemat în jurul mesei mai multe ministere, au răspuns pozitiv, mulțumesc, dar este un program care funcționează. Sigur că ce se întâmplă în școală nu este treaba polițistului și procesul de educație rămâne în sarcina cui trebuie, dar nu vreau să mai văd în jurul școlii infractori care vând droguri, care vând băuturi alcoolice, care corup moral elevii noștri, liceenii noștri, studenții noștri.

Bogdan Chirieac:

E important lucrul ăsta, deci sunteți cel mai longeviv ministru al Justiției pe care l-a avut România și rezultatele s-au văzut. Mai trebuia, în opinia mea, să rămâneți acolo ca să faceți și justiția funcțională, că mecanismele sunt toate puse la punct și a hotărât asta nu eu, ci MCV-ul ridicat de Uniunea Europeană. Probabil că doamna Gorghiu, următorii miniștri ai Justiției, vor încerca să o facă și funcțională, poate umblându-se un pic și la răspunderea magistraților. Dar, în cazul ăsta, de ce nu luați un model de poliție, de Minister de Interne funcțional, mai apropiat de noi, c-o fi Franța, c-o fi Italia, c-o fi Spania, vă spun, și să-l aplicați tell quell în România? De ce nu vă spun Germania, fiindcă noi nu suntem nemți, cu toată dragostea.

Cătălin Predoiu:

Îl evocați pe Marghiloman, care în secolul trecut, într-o discuție despre industria Românei, își propunea atunci, tânărul stat român, își propunea industrializarea, a spus în Parlament: vreți industrie, aduceți și câțiva nemți. Nu? Parcă așa a spus.

O să vă spun despre poliție, dacă îmi permiteți să fac un comentariu două și despre justiție. Mai întâi, ca principiu, să știți că există o cooperare permanentă între poliția noastră și polițiile altor state. Doi la mână, în toate operațiunile de cooperare polițienească internațională, polițiștii noștri livrează și performează la nivel superlativ, vă spun verificat, operațiune cu operațiune.

Nu a fost loc, în aceste patru luni, să nu calc în Europa, să nu primesc mulțumiri despre performanța Poliției Române. Ăsta este adevărul. Atenție...

Bogdan Chirieac:

Suntem mai buni la export, exact ca pe vremea lui Ceaușescu.

Cătălin Predoiu:

Ajungem și acolo. Poate că în acele operațiuni se lucrează cu alte tipuri de dotări, sunt la dispoziție alte mijloace, poate și un alt climat de lucru și un alt respect pe care societatea îl dă polițistului.

Bogdan Chirieac:

Respectul depinde cum îl câștigi.

Cătălin Predoiu:

Se și câștigă, e adevărat lucrul ăsta, și eu îndemn colegii noștri să luptăm să recâștigăm acest respect, per ansamblul sistemului.

Suntem în dialog și am fost în dialog cu poliții și structuri de jandarmerie din țări partenere, dar organizările polițienești au un anumit specific local, pentru că ele se cuplează pe un fenomen infracțional local, care e diferit de la o țară la alta, uneori în cadrul unei țări, de la o regiune la alta, se cuplează pe un anumit tip de societate, de mentalitate, de conformare la lege.

Păi ați vorbit de Germania. Hai să vedem cu ce se confruntă polițiștii rutieri în Germania, ce lucrează, cu ce tip de comportament în trafic și de conformare la lege și cu ce tip de comportament în trafic lucrează polițistul român.

Bogdan Chirieac:

Dar știți că imaginea foarte proastă a poliției e datorată în special Brigăzii Rutiere, unde agenții de poliție fac nenumărate abuzuri, la vremea respectivă.

Cătălin Predoiu:

De ce să spunem că sunt abuzuri? Trebuie să găsim aici și tăria de a accepta că suntem indisciplinați în trafic. Cauzele accidentelor, statistic demonstrate, țin de indisciplina în trafic a pietonului, a conducătorului auto. De asta țin. Ține și de infrastructura rutieră, că uneori nu ai semne de circulație să te orientezi.

Bogdan Chirieac:

Sunt treceri de pietoni, de șase benzi de circulație, fără semafor. Dacă n-ai insulă la mijloc, el pune piciorul, pietonul, pe contrasens și îi ia permisul conducătorului auto, deși nu e niciun pericol, sunt 50 m.

Cătălin Predoiu:

E adevărat. Să știți că mi s-a întâmplat și mie asta.

Bogdan Chirieac:

Și v-au luat permisul?

Cătălin Predoiu:

Nu, am avut o discuție, am explicat, omul a înțeles, a stat, s-a gândit și a realizat că în momentul în care eu am trecut de intersecție, semaforul pietonal era roșu, oamenii erau pe trotuar, dar la un moment dat ei au plecat mai devreme și discuția... s-a întâmplat în urmă cu ani de zile.

Bogdan Chirieac:

Ați întâlnit un polițist bine pregătit profesional.

Cătălin Predoiu:

Să nu judecăm pe cazuri individuale, să vedem pe zona de sistem, dar când în trafic, într-o vară, ai zeci de mii de situații, de contravenții, conducere sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, chiar după Vama Veche, nu au scăzut aceste cifre. Asta ce arată că există un comportament neglijent în raport de lege, ca să nu spun lipsit de respect.

Deci poate că performanța, în actul polițienesc, ține nu numai de pregătirea profesională a polițistului, ține și de un anumit tip de relație cu cetățeanul, ține și de un anumit tip de respect al cetățeanului față de lege și atunci va fi mai simplu.

Bogdan Chirieac:

Da, e generos ceea ce spuneți, adică să creştem cu toții, și societatea să crească, și administrația să crească, și Poliția să crească. Dar spuneți-mi, că vorbeați un pic despre dotări. Nu sunt dotați polițiștii din România?

Cătălin Predoiu:

Da, eu spun că în ultimii ani de zile, 10 ani de zile, au plecat niște programe în ultimii ani, dar de mai din spate trebuia început această muncă de dotare, pentru că siguranța publică costă. Costă! Şi dacă nu investește statul în ea, atunci operatorul privat trebuie să investească, cetățeanul investește în propria siguranță, până la urmă. Şi v-am dat exemplul cu oamenii de afaceri.

Eu vă spun ce mi-a relatat un om de afaceri de frunte, de aici, din România, lider de comunitate, de asociație de oameni de afaceri și care mi-a spus: Domnule, înțelegem că există situații în care Poliția a mai greșit, dar trebuie să explicăm lumii și noi, nu numai dumneavoastră, domnule ministru, e autentică relatarea, că avem totuși un climat de siguranță pe care nu-l găsim in alte ţări. Eu am parteneri oameni de afaceri în Europa care au gărzi de corp 24 din 24, trei schimburi.

Păi, hai să facem o socoteală cât costă un astfel de aparat de protecție?!

Bogdan Chirieac:

Datorită profesionalismului din Poliție nu se întâmplă asta și în România?

Cătălin Predoiu:

Și Poliţie şi alte agenții de aplicare a legii, poate și de mentalitatea cetățeanului care nu este violent, agresiv. De altfel, cifrele pe infracțiuni de violență sunt jos, e adevărat. Vedeți, deci toate concordă aici, toate concură, dar asta nu înseamnă să neglijăm efortul Poliției și performanța Poliției.

Atâtea cazuri rezolvate. Vedeţi, tot timpul discutăm de cazul care s-a întâmplat ieri. Ieri, am avut conferința de presă, am fost întrebat de cazul de la Sibiu. Absolut firesc! În regulă. Avem puțină răbdare, sunt 24 de ore, toată lumea acționează. Sunt situații în care durează mai puțin, durează mai mult.

Dar hai să ne uităm puțin și la cazurile din ultimele săptămâni și luni. Tot așa, crime serioase, infracțiuni grave rezolvate, unele în timp record.

Bogdan Chirieac:

Cazul de la Arad nu s-a rezolvat...

Cătălin Predoiu:

Acolo e ceva mai complex, pentru că în momentul în care sunt inserții externe, cum se pare că au fost și autori care, nu știu, poate că nu sunt localnici, e mai complicat. Orice Poliție are și ea, știți, AN-uri. Şi în Germania.

Bogdan Chirieac:

Deci, începe reorganizarea în Poliție. Constanța poate fi un reper, poate fi pilotul, înțeleg asta. Vă veți ocupa de dotare, înseamnă că veți cere bani în plus de la buget.

Cătălin Predoiu:

Am bugetat, sigur. Am cerut și am și spus, dar primul ministru mi-a zis: Ai mână liberă, așa a spus, ai mână liberă, reformezi, dar, sigur că nu pot să pun în stradă polițiști fără ce le trebuie să patruleze. Trebuie să comunice...

Bogdan Chirieac:

Mai multă electronică pe stradă, nu e cazul?

Cătălin Predoiu:

Inclusiv faza de digitalizare, sigur că da, și nu suntem nerezonabili, înțelegem și contextul bugetar și tot ce e în jurul nostru. Dar încă o dată, nu poți face poliție fără mijloace. Şi am etapizat aceste mijloace. Am prevăzut un plan de acoperire a schemelor de personal, pentru că avem deficit mare de personal, există o prioritizare în acest sens, plan de pregătire profesională. Deficitul de personal în Constanța, la ora asta este de 22 %, la ora asta. Şi schemele sunt subdimensionate. Pentru că și aici avem o problemă de rămânere în urmă. Dacă vreți, tot sistemul n-a fost regândit din 2007 încoace, cel puțin.

Bogdan Chirieac:

După admiterea României în Uniunea Europeană, la asta vă referiţi...

Cătălin Predoiu:

Câți ani au trecut? 16 ani. 16 ani în care societatea a evoluat, criminalitatea a evoluat. Cu o schemă de personal cu 20 % deficit nu poate funcționa. Schemă neadaptată. Uitați, norma de proximitate, este la ora asta un polițist la 5.000 de persoane. Deci polițistul de proximitate, unde și acolo vrem să întărim acțiunea. Un polițist la 5.000 de locuitori. Nu a fost revăzută de 10 ani. Normal ar fi, să te duci cu un polițist la 1.000 – 2.000 de locuitori. Păi numărul de polițiști raportat la numărul de locuitori suntem sub media europeană.

Bogdan Chirieac:

Păi nu o să aveți bani pentru asta!

Cătălin Predoiu:

Bun, nu avem bani azi, dar progresiv trebuie să fie prioritizat. Am fost și în domeniul Justiției, am operat. Până nu s-a prioritizat, nu s-au rezolvat niște lucruri. Deci trebuie să alegem aici. Și eu cred că trăim într-un context național și regional, nu mai zic de global, în care subiectul siguranță publică, securitate națională redevine foarte acut, nu credeți?!

Bogdan Chirieac:

Ba eu cred și nu-mi place deloc ce se va întâmpla după, după terminarea războiului din Ucraina pot fi numeroase infracțiuni în zona de nord a României. Asta e o altă poveste.

Cătălin Predoiu:

Şi nu e bine să începem de azi, ceea ce și facem, să păzim frontierele, să începem din nou o muncă de cartografiere serioasă a grupurilor de crimă organizată, să le abordăm, să le confruntăm, să ne organizăm și noi mai modern, mai flexibil, mai interconectat.

Toată lumea vorbește, e un festival aproape, de lupta cu drogurile. Aproape că nu poți să pui piciorul în oraș că cineva îți vorbește de lupta cu drogurile, de inițiative de tot felul și așa mai departe....

Bogdan Chirieac:

Cartografierea clanurilor e făcută de pe vremea lui Rus si a Vulpii, a generalului Ardelean!

Cătălin Predoiu:

E făcută, dar ei nu stau pe loc, știți, se schimbă și infractorii, se reorganizează, se conectează internațional.

Lupta cu drogurile - drogurile reprezintă o afacere internațională, o afacere globală de zeci de miliarde de euro și de dolari, cu rețele puse la punct, care funcționează dintr-un capăt la altul al globului. Păi, trebuie să te integrezi și tu în rețeaua de luptă contra drogurilor. Deci și acolo e o rețea. Poți să o faci local, la tine, aici și nivelul de impact e unu, sau poți să dezvolți niște sinapse, niște legături internaționale, să le reîntărești, că poate unele au fost și au slăbit şi să intri din nou în jocul mare, în lupta cu drogurile şi ai alt impact. Ăsta este un război care nu se va termina.

Bogdan Chirieac:

Colaboraţi cu colegii ceilalţi din UE...

Cătălin Predoiu:

Sigur. Eu dacă vorbesc de asta, nu înseamnă că doar vorbesc. Cum să spun, certific faptul că dezvoltăm aceste colaborări şi încerc să le ridic la un nivel superior, şi nu numai cu Uniunea Europeană, cu state europene.

Bogdan Chirieac:

Spuneați ceva despre finanțare și salarizare. Impresia este că salarizarea este bună la Poliție, există și pensia de serviciu...

Cătălin Predoiu:

Staţi să vă recunosc deschis. Am avut discuții cu sindicatele și dânșii mi-au spus: Domnule ministru, am înțeles, vreți mai multă performanță. Vreți organizare nu știu de care, vreți să ne pregătim profesional mai bine, vreți să schimbăm atitudinea. Corect toate lucrurile astea! Nu poate să zică cineva că nu e corect să cer o schimbare de atitudine, o nouă abordare față de muncă, profesie, cetățean, lege, etc. integritate, fii profesionist, aplică legea cum trebuie, trebuie s-o cunoști întâi. Dar domnule ministru, de ce nu vorbiți şi de partea de salarizare?

Acum eu abordez lucrurile într-un anumit fel. Înțeleg faptul că există așteptări și în această zonă, înțeleg în același timp și presiunile guvernului, mai știu și cum funcționează un guvern, că nu Ministerul de Interne face legea de salarizare, dar vreau în același timp să receptez acest mesaj și să reafirm ceea ce am făcut şi în ședințele cu colegii mei - nu neglijez acest aspect! Faptul că nu mă plâng toată ziua - bună ziua, la televizor, sau, eu știu, în general, în presă, despre salarizarea polițistului, nu înseamnă că eu nu sunt conștient că trebuie lucrat și în acea zonă, în special la bază. În special la bază!

Trebuie lucrat în multe direcții. Trebuie lucrat și în pregătirea profesională, trebuie lucrat și în sistemul de învățământ, de a crește performanța Academiei de Poliție și a şcolilor de poliţişti...

Bogdan Chirieac:

Poate şi creşterea perioadei de rămânere în activitate, mă gândesc, că totuşi pensie la 47 de ani...

Cătălin Predoiu:

Da, asta e valabil pentru mai multe sisteme, nu numai în sistemul de Poliție, unde, până una alta, omul stă în stradă și muncește și își riscă pielea uneori, dacă nu de multe ori. La fel ca și pompierul și polițistul de frontieră și jandarmul, că toată lumea vorbește de Poliție, dar structurile MAI sunt mai extinse decât Poliţia Română.

Bogdan Chirieac:

Să ştiţi că şi electricienii... E adevărat, dar, dacă pompierii au un mare respect, din câte văd pe sondaje, din partea publicului, Poliția nu are același respect.

Cătălin Predoiu:

Da, şi încă o dată spun, e nemeritată această pierdere de imagine, pentru că este fondată doar pe cazuri tragice, e adevărat, unde s-au făcut erori - vedeţi ce scump se plătesc erorile?! Şi trec în umbră celelalte fapte.

Zilele trecute, uitați, au fost polițiști care au salvat vieți, la modul propriu. La modul propriu, dar inevitabil, atenția... A fost un polițist care a convins o doamnă să nu se mai sinucidă, au fost intervenții unde au fost prinși infractori... Eu primesc zilnic astfel de rapoarte. Din păcate, nu toate ajung în presă, chiar dacă sunt comunicate public unele informații. E normal, atenția se duce pe subiectul zilei, pe ce e mai ardent și așa mai departe, nu-i un reproș asta. Constat o realitate și o cunoaștem. De aceea, ce trebuie să facem noi? Să comunicăm mai bine!

Dar eu primesc astfel de rapoarte, în care, zilnic, se vede clar cum Poliția intervine, la fel cum intervine și pompierul, cum intervine jandarmul, mai rar și sper să fie cât mai rar nevoie de intervenția jandarmilor...

Bogdan Chirieac:

E o informaţie pentru tinerii care vor să intre în Poliție și pentru cei care...

Cătălin Predoiu:

Da, vrem să facem atractiv această zonă...

Bogdan Chirieac:

Adică să măriți salariile de intrare?

Cătălin Predoiu:

Când se va discuta despre legea de salarizare, când o da Dumnezeu să discutăm și această lege, că eu personal, ca operator, să spunem administrativ-politic, o aștept de doi ani, ca să se pună ordine în toate sistemele publice din România.

Bogdan Chirieac:

O să o tot așteptați. Anul viitor nu o aşteptaţi!

Cătălin Predoiu:

Ok, la un moment dat va veni. Atunci, pot să fiți sigur, dacă sunt în aceeași funcție publică, voi reprezenta corect interesele, în sensul bun, ale profesiei de polițist, jandarm, polițist de frontieră, pompier și așa mai departe.

Bogdan Chirieac:

Aveți un program nou, acesta de digitalizare a actelor de stare civile. E funcţional? Pentru că în România nu funcţionează niciun sistem informatic, după cum ştiţi.

Cătălin Predoiu:

E un program făcut pe fonduri europene, aproximativ 80 % sunt fonduri nerambursabile. A fost încheiat, a avut loc conferința de închidere, pentru că la fiecare program cu fonduri europene are loc o conferință de deschidere și de închidere.

Acum se intră în faza de pregătire a operatorilor și da, este prevăzut ca în următoarele luni, până la finalul lunii decembrie, să intre în funcțiune.

Despre ce este vorba? Despre digitizarea actelor de stare civilă, deci, hai să dăm exemple clasice - certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat de deces, acolo unde e cazul, pe o plajă de 100 de ani în spate, deci din 1921 în spate sunt acte digitizate la zi, până în 2021. Sunt făcute!

Bogdan Chirieac:

Sunt făcute deja? Haideţi, domnule ministru!

Cătălin Predoiu:

Da! 100 de ani de digitizare, da, de acte de stare civila digitizate.

Bogdan Chirieac:

S-au trecut în sistemul informatic actele de stare civilă?

Cătălin Predoiu:

Da, ele sunt în baza de date. 68,5 milioane de acte de stare civilă.

Bogdan Chirieac:

Sunt în baza de date a Poliției, a administrației, în momentul ăsta?

Cătălin Predoiu:

Da, a structurii care operează acest sistem de evidență a populației. Se vor instala 3.487 de terminale informatice, în aproximativ 3.187 de unități administrativ-teritoriale.

Bogdan Chirieac:

Păi nu ajung, fiindcă într-o comună, dacă e un terminal ajunge, nu e o problemă, în București trei terminale pe sector nu ajung.

Cătălin Predoiu:

Sunt calculate să ajungă, să acopere toată țara, pentru că nu în toate comunele e nevoie de ele, că arhivele nu sunt în fiecare comună, sunt și centralizate. Deci sunt 68,5 milioane de acte de stare civilă digitizate, vor fi în această bază de date, accesabilă printre aceste terminale de către cetățean și autorități.

Deci, ceea ce până acum presupunea, de exemplu, un drum de la localitatea de domiciliu la localitatea unde a fost locul nașterii, să scoți un certificat, un duplicat, corespondență etc., acum se va putea face prin accesarea acestui sistem, inclusiv din străinătate.

Bogdan Chirieac:

Deci pentru cetățeanul standard mediu, pentru mine, când mă duc să schimb buletinul, îmi cere certificatul de naștere, deci hârtia aia veche de acum 60 de ani, dar buletinul care e pe cale să expire și care e actul meu de identitate, nu e valabil ca să-mi dea un alt act de identitate.

Cătălin Predoiu:

Acela e un alt proiect, merge și el și va ajunge la un final, sper că la final, în cursul anului următor, cu certificatul electronic de identitate. Dar noi acum vorbim de acte de stare civilă emise, digitizate, care pot fi accesate.

Odată accesate în sistem, sunt validate pentru toate instituțiile. Deci nu o să vă mai ceară fiecare instituție, de fiecare dată, dați-mi certificatul de naștere, ci o să tasteze numele dumneavoastră într-o bază de date, el fiind validat anterior, îl vede validat și nu vă mai cere actul respectiv.

Bogdan Chirieac:

O altă întrebare căreia nu i-am găsit răspuns de-a lungul a 33 de ani. Permisul de conducere de ce nu este act de identitate?

Cătălin Predoiu:

E o problemă de legislație asta, de concepție asupra legislației. Vă referiți la cazul din America, ca în America, într-adevăr...

Bogdan Chirieac:

Da, acolo este, dar și în alte țări europene. La legislație chiar vă pricepeți. Deci aici chiar sunteți priceput, tobă de carte.

Cătălin Predoiu:

În general, legislația, întâi de toate, e o chestiune de opțiune în politică. Poate să fie o temă și asta la un moment dat, de a simplifica numărul de acte de stare civilă cu care ne legitimăm.

Bogdan Chirieac:

Şi dacă permisul de conducere are atâtea...

Cătălin Predoiu:

Dar nu toată lumea are permis de conducere.

Bogdan Chirieac:

Cei care au. Ştiţi că în America, cei care au se pot legitima cu acest act.

Cătălin Predoiu:

Au alt sistem acolo. Probabil a fost și lobby-ul industriei auto, sunt multe explicații istorice care conduc la astfel de realități. Hai să le digitizăm noi pe acestea pe care le avem. Acesta e un pas înainte, după părerea mea, e un pas bun, e un program venit din urmă. Dacă am un merit, este acela că nu...

Bogdan Chirieac:

Nu l-ați oprit.

Cătălin Predoiu:

Chiar l-am și împins un pic că, mă rog, au fost și acolo ceva dificultăți.

Bogdan Chirieac:

Ca întotdeauna.

Cătălin Predoiu:

Sperăm să le depăşim.

Bogdan Chirieac:

Când va fi operațional? Deci cetățeanul când merge, se mai duce la ghișeu sau face cererea pe net?

Cătălin Predoiu:

Deci, repet, acum încep programele de pregătire a operatorilor care vor opera sistemul. În lunile următoare, sigur în cursul anului viitor va fi operațional la modul general. Trebuie să fie!

Bogdan Chirieac:

Vă dați şase luni de zile?

Cătălin Predoiu:

Nu, mai repede.

Bogdan Chirieac:

Domnule ministru, haideți că suntem în administrație... 1 iunie, dacă funcţionează.

Cătălin Predoiu:

Ne mai vedem pe aici şi vă spun când funcţionează.

Bogdan Chirieac:

Cu voia lui Dumnezeu, da, chiar cu toată dragostea.

Cătălin Predoiu:

Şi va fi bine, repet, și pentru diaspora.

Bogdan Chirieac:

Așa, diaspora. Deci diaspora cum își ia actele de stare civilă?

Cătălin Predoiu:

Acum de multe ori împuternicesc avocați, vorbesc cu rude în țară, dau procuri. Complicat.

Bogdan Chirieac:

Şi cum vor putea sa facă?

Cătălin Predoiu:

Deschid un computer, intră în baza de date și accesează, își descarcă, îl trimite autorității respective și așa mai departe.

Bogdan Chirieac:

Dar eu pot să intru în baza de date să iau actul dumneavoastră de naștere, nu pe al meu sau e chestie securizată?

Cătălin Predoiu:

Sunt anumite proceduri care dau niveluri de acces, pentru că nu oricine poate cere actul de identitate al oricui. Dacă eu îmi dau acordul, de exemplu, pot să vă trimit actul meu de naștere.

Bogdan Chirieac:

A, deci cel care va primi înştiinţare, ca pe telefon. Deci e un sistem complex. Şi va fi gestionat de cine, de Poliție?

Cătălin Predoiu:

De structurile din Evidența Populației, care se ocupă de asta și de autoritățile locale. Am spus că se instalează la toate autoritățile locale. Practic, instituțiile vor fi conectate, toate instituțiile publice vor fi conectate, iar orice persoană privată, dacă are acces, dacă are cheile de acces pe procedurile sistemului, poate să acceseze actul respectiv, respectând toate regulile privind confidențialitatea datelor, GDPR-ul, protecția datelor personale și așa mai departe. Deci, un proiect complex.

Bogdan Chirieac:

Un ultim subiect vreau sa abordez cu dumneavoastră - Schengen. Cum stăm în cazul acesta? Suntem tot ok, verde la toate capitolele tehnice?

Cătălin Predoiu:

Dacă vorbiţi despre cum stăm noi ca țară performantă în domeniul migrației, stăm foarte bine în materie de migrație, combaterea migrației legale, de securitate internă, de control al frontierelor, stăm mai bine decât multe țări care sunt membre Schengen.

Eu vă spun după documente. Deci, au fost evaluări în ultimul timp, în ultimii ani, în ţări membre Schengen și criteriile tehnice nu ies așa de bine ca România.

Bogdan Chirieac:

Ştiu, evaluările nu sunt făcute de noi, sunt făcute de Uniunea Europeană.

Cătălin Predoiu:

Deci noi stăm mai bine ca multe țări din Schengen în materie de protecție a frontierelor, a migrației ilegale.

Acum, pe tărâmul diplomatic al acestui subiect, nu mai avem dificultăți sub aspectul acestor performanțe, nu mai există niciun stat în Uniunea Europeană care să spună: avem o problemă cu România să intre în Schengen și aici e o diferență de nuanță.

Anul trecut era cel puțin un stat care spunea lucrul ăsta, acum doi ani erau două state. Ne-am rezolvat problemele cu MCV, ne-am rezolvat problemele cu Justiția, ne-am rezolvat problemele cu migrația ilegală. Discuții care existau anul trecut, anul ăsta nu mai există. Deci foaia, să zicem, foaia de probleme a României este goală.

Există însă o discuție care a rămas în curs între Bulgaria și Olanda pe reformele din Justiție. În mod normal se finalizează cursul în, să spunem, în următoarea lună, optimist, până la finalul acestei luni.

Bogdan Chirieac:

Premierul a declarat că am putea să ne decuplăm de Bulgaria.

Cătălin Predoiu:

Eu fac tabloul acum, scenarii sunt multiple. Deci, există încă o discuție pe zona de Justiție între Olanda și Bulgaria și există o procedură care trebuie făcută și în Parlamentul olandez, pentru a valida aceste discuții pe zona de Justiție dintre Olanda și Bulgaria, anumite legi pe care colegii bulgari trebuie să le modifice. Sunt în proces, ca să zic așa.

Și există o discuție pe care, în continuare, cel puțin un stat din Uniunea Europeană, o face în legătură cu regimul privind migrația ilegală, azilul, funcționalitatea Schengen în Europa.

Deci acestea sunt piesele pe tablă în acest moment. Știu că e nedrept pentru noi acest lucru, pentru că noi ne-am făcut toate temele, suntem mai bine din punct de vedere tehnic decât multe state din Spațiul Schengen, cu noi în Spațiul Schengen, Spațiul Schengen ar fi mai puternic și mai protejat şi Europa ar fi mai protejată și eu nu încetez să transmit acest mesaj în orice întâlnire pe care o am și continui să am astfel de întâlniri și o să alerg până în minutul 91 în această cursă.

Că sunt mai multe posibilități, una dintre ele evocată de premier, că sunt și alte posibilități tehnice pe masa Comisiei și a statelor, e altceva. Că nu e bine să ridicăm temperatura unei discuții în acest moment, cât lucrurile diplomatice sunt încă în mișcare, iar este o afirmație, după părerea mea, corectă.

Din păcate, contextul nu e foarte bun, ăsta este adevărul în ceea ce privește.... Este un JAI programat în decembrie. Nu este stabilită încă ordinea de zi. Se discută, e o ordine de zi preliminară, subiectul, dacă vreţi, subiectul acesta e permanent acolo, în zona JAI-ului. Când se apropie ședința, atunci se stabilește în final și ordinea de zi în COREPER.

Bogdan Chirieac:

De Ziua Spaniei, Excelența Sa, ambasadorul acestei țări, a Regatului Spaniei la București, dar ați fost la această întâlnire, a menționat sprijinul Spaniei pentru aderarea României la Schengen.

Cătălin Predoiu:

Da, există acest sprijin și nu numai al Spaniei. Deci, unul din obiectivele ministerului, când am preluat acest proiect, acest dosar, mi-am fixat niște obiective de etapă. Primul obiectiv a fost să nu pierdem sprijinul statelor membre care s-au pronunțat deja în favoarea noastră, pentru că nu e nimic ireversibil în materie de diplomație.

Deci, primul lucru, dacă ai un număr de suporteri și noi aveam toate statele membre, a fost acesta - să nu pierdem niciunul! Si nu l-am pierdut. Toată lumea ne susţine în continuare.

Al doilea obiectiv a fost să convingem şi statul care mai avea rezerve cu privire la performanța noastră în materie de migrație că nu e cazul să aibă rezerve şi nu e cazul să aibă probleme cu România. E atins si acest obiectiv. Nimeni azi în Europa nu mai spune – România are o problemă cu migraţia. Nu spune nimeni asta! Iar la aceasta concură nu numai efortul din teren, al Poliţiei de Frontieră şi al Poliţiei din interior, ci concură şi un efort diplomatic pe care îl face şi Ministerul de Interne şi Ministerul de Externe, prin diplomaţi. Îl facem împreună, lucrăm împreună, îl fac operatorii politici la un nivel superior - prim-ministrul, preşedintele, deci e un agrenaj.

Deci cele două obiective sunt atinse.

Nu am pierdut niciun vot din cele pe care le-am găsit pe masă când am venit la minister, avem sprijinul acestor state membre în continuare, și doi, nu mai există nicio ţară care să spună că are o problemă Romania, de aceea nu intra în Schengen.

Bogdan Chirieac:

Doar Austria!

Cătălin Predoiu:

Da, dar Austria nu mai spune are o problemă Romania, nu mai spune asta din vară!

Bogdan Chirieac:

Spune că are o problemă Schengen-ul!

Cătălin Predoiu:

E altceva totuși.

Bogdan Chirieac:

E o nuanță diplomatică.

Cătălin Predoiu:

Nu este o nuanță. Pentru că altfel se discuta această problemă în acești parametri. E mai complicat, dacă vreți, pentru că una este să rezolvi problema unei ţări și alta e să rezolvi o problemă de sistem. Nu e doar o nuanță. E mai dificil. De asta spun că acest context e mai dificil decât anul trecut.

Bogdan Chirieac:

Schengen-ul avea probleme și anul trecut, dar Austria nu s-a împiedicat și a primit Croaţia. Deci Croaţia nu i-a încurcat, i-a încurcat Romania și Bulgaria...

Cătălin Predoiu:

E adevărat acest lucru, dar e o realitate și nu pot eu să o schimb. S-a întâmplat anul trecut. Eu nu pot să schimb ce s-a întâmplat anul trecut sau acum doi ani sau acum cinci ani!

Bogdan Chirieac:

Romania corespunde deci la toate capitolele, suntem agățați doar în decizia politica.

Cătălin Predoiu:

Da, despre asta e vorba.

Bogdan Chirieac:

Mulțumim domnule ministru. Astăzi sunteți la Constanța...

Cătălin Predoiu:

Da, în principal sunt programat să merg la Constanţa. Oricum, o echipă de la minister va merge astăzi.

Bogdan Chirieac:

Credeți că sistemul va primi cu brațele deschise aceste schimbări? Orice sistem se opune schimbării!

Cătălin Predoiu:

Nu, să știți că nu am întâlnit o rezistență de sistem. Poate sunt oameni care au rezerve, poate oameni care se îndoiesc de mine, de acest demers, dar, per ansamblu, nu cred că cineva poate contesta următorul adevăr – trebuie să modernizăm structurile MAI și ministerul în sine.

Bogdan Chirieac:

Doamne ajută!

