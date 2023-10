Rareș Bogdan spune că un candidat ar putea da peste cap calculele pentru prezidențiale 2024: Reprezintă o opțiune puternică

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a fost întrebat ce părere are dacă ar candida Laura Codruța Kovesi la prezidențiale 2024: „Vă place o astfel de candidatură?”

„Eh... e complicat. Sper totuși să rămână un procuror foarte bun la Parchetul European. Dacă Laura Codruța Kovesi va candida... reprezintă o opțiune puternică și poate să dea peste cap calculele politice. Laura Codruța Kovesi își termină mandatul, la Parchetul European, în 2026, iar alegerile prezidențiale sunt în 2024. Laura Codruța Kovesi este un om serios care își va dori să termine mandatul la Parchetul European”, a zis Rareș Bogdan la PRIMA TV care a spus că vorbim despre un candidat periculos.

Rareș Bogdan, despre posibilitatea ca Nicolae Ciucă să candideze la prezidențiale 2024

Nicolae Ciucă este unul dintre puținii generali români care au luptat efectiv sub drapelul țării pe teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan.

Rareș Bogdan a mai spus: „PNL are candidat foarte bun la prezidențiale, adică pe Nicolae Ciucă. Am mers cu el în diverse locuri și în țară, și în diaspora. Nicolae Ciucă este uman. Are această calitate pe care și-o pierd cei mai mulți politicieni. Omul acesta este uman și sincer. Nu este arogant, nu este corupt. Este un om de bun simț. Pe lângă aceste lucruri, are un profil foarte bun în acest context în care avem război în Ucraina și avem Orientul Mijlociu în flăcări”.

Apoi, europarlamentarul a zis că „dacă PNL consideră că trebuie să meargă pe o listă comună cu cineva... ok. Eu personal cred că PNL ar trebui să meargă la prezidențiale într-o mare alianță de dreapta. Este părerea mea”.

