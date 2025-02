Proiectul de OUG privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, amânat în mod neașteptat

Senatorul Daniel Fenechiu, liderul grupului parlamentar liberal, a declarat că decizia politică la nivelul coaliţiei este de susţinere a punctului de vedere al Guvernului, cum ar fi încheierea procesului de vot în străinătate la ora 21:00, ora României, şi nu ora locală, aşa cum propun partidele din opoziţie.

„Susţinem punctul de vedere al Guvernului. În momentul acesta, decizia politică la nivelul coaliţiei e să susţinem punctul de vedere prezentat în ordonanţă. (...) Există propuneri venite din partea partidelor din spectrul opoziţiei, care sunt nemulţumite de prevederile din ordonanţă, conform cărora procesul de vot se încheie la ora 21:00, ora României, el putând fi prelungit cu acele trei ore, urmând să se închidă la ora 23:59, cel târziu. Propunerea, deci reglementarea, a rezultat urmare a împrejurării pe care o cunoaşteţi. Pe data de 24 (noiembrie 2024 - n.r.), după ce s-a terminat votul în România, toată noaptea au fost îndemnuri să fie votaţi anumiţi candidaţi, deci practic s-a continuat campania electorală de la candidaţii care şi-au dorit să obţină votul în acea noapte”, a susţinut senatorul liberal, întrebat dacă refuză acceptarea amendamentului USR de prelungire a votului până la ora 21:00, ora locală.

El a precizat că nu susţine varianta aplicării de sancţiuni unui cetăţean care îşi exprimă dreptul la opinie scriind pe o reţea de socializare

„Sunt nişte mici corecturi de tehnică legislativă, respectiv de apreciere, care se referă la faptul că anumite sancţiuni nu sunt foarte bine individualizate şi anumiţi termeni, în opinia noastră, necesită o clarificare. Nu susţinem varianta că, dacă un cetăţean se apucă şi scrie ceva pe reţelele de socializare, să poată fi sancţionat pentru acest lucru, pentru că şi-a manifestat dreptul la a avea o opinie. Dar este un amendament care înţeleg că este susţinut de toată lumea, în forme diferite. Separat de treaba asta, era un capitol de sancţiuni, de amenzi, în care se vorbea de cifră de afaceri pentru diverşi administratori de reţea. Credem că este necesar (...) să existe un anumit tip de gradualizare. Adică nu laşi la libertatea agentului constatator, că este AEP sau Ministrul de Interne sau ANCOM, ca să stabilească o sancţiune, la libera lui apreciere. Deci trebuie cred nişte criterii în ceea ce priveşte ipotezele avute în vedere”, a afirmat Fenechiu.

În replică, senatoarea USR Simona Spătaru a precizat că a depus amendamente care „repară” problema închiderii urnelor de vot după ora României, ora 21:00, menţionând că i se pare normal să fie menţinută ora locală în ţara în care îşi exercită votul orice cetăţean român.

„Această situaţie cu închiderea urnelor de vot după ora României, ora 21:00. Mi se pare normal să menţinem ora locală în ţara în care îşi exercită votul orice cetăţean român, să nu fie împiedicat de fusul orar din România. De altfel, Guvernul nici nu a putut să prezinte vreo fundamentare pentru această modificare, ce nu s-a mai întâmplat de 35 de ani. În plus, am adus amendamente prin care am arătat că sancţiunile pe care ei le propun acum pentru a amenda orice persoană care îşi exercită în online, în principal, dreptul de opţiune, de exprimare politică, am propus să fie înlăturată o astfel de sancţiune, care este total nefundamentată.

Nu te poţi exprima cu o sancţiune către cetăţean, nefiind actor politic, nefiind implicat în vreun fel în echipa de campanie a unei alianţe, a unui partid. Cetăţenii trebuie să îşi exprimă în continuare liberi opţiunea de vot. În plus, am adus un set întreg de amendamente pentru ca o eventuală anulare a alegerilor prezidenţiale să nu mai fie strict într-un atribut al Curţii Constituţionale care, chiar dacă conform Constituţiei veghează la îndeplinirea corespunzătoare a procesului electoral, ar trebui să fie o cerere de anulare desfăşurată în contencios. Mai întâi, persoana interesată de formularea unei astfel de cereri se adresează BEC şi, dacă este nemulţumită partea, se poate îndrepta cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, a detaliat Spătaru.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele României din anul 2025 şi a alegerilor locale parţiale din anul 2025.

