Prognoza de primăvară a Comisiei Europene. Nazare: Putem să atingem țintele prevăzute

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, s-a întâlnit recent cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, cu care a discutat despre prognoza de primăvară a Comisiei Europene și despre evoluția României.

”Măsurile adoptate, parametrii în care am construit bugetul de stat pentru anul în curs, comunicarea constantă la nivel tehnic și politic au fost factori care au întărit relația de încredere cu Comisia Europeană. Acestea sunt câteva concluzii după o discuție deschisă cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, pe care m-am bucurat să îl revăd în această seară la Bruxelles. Săptămâna viitoare urmează publicarea prognozei de primăvară a Comisiei Europene și sper că veștile bune din ultima vreme privind evoluția economiei României să fie reconfirmate. Numai cu prudență și monitorizarea permanentă atât a cheltuielilor cât și a veniturilor putem să atingem țintele prevăzute”, a scris Alexandru Nazare.

PNRR este „salvarea României”?

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că „este o resursă de dezvoltare extrem de importantă.”

„Așteptăm cu toții să închidem negocierea cu Comisia Europeană și să avem un document agreat la nivel european. Toate statele membre sunt în acest stadiu acum, de negociere.”, a explicat Alexandru Nazare la DCNewsTV.

În continuare, Alexandru Nazare a dat exemplu stadiul în care se află Ministerul Finanțelor: „Noi, spre exemplu, Ministerul Finanțelor, începem discuțiile săptămâna viitoare, marți, pe această machetă pe care am prezentat-o public, însemnând un plus de 850 de milioane de euro per total, dintre care aproximativ 280 de milioane numai pentru proiecte de digitalizare.”

Cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat de FMI

FMI şi-a îmbunătăţit şi estimările pentru 2022, până la un avans de 4,8%, faţă de o creştere de 3,9% cât prognoza în luna octombrie a anului trecut. Conform acestor estimări, performanţele economiei româneşti vor fi, atât în 2021 cât şi în 2022, peste media europeană de 4,5% în acest an şi de 3,9% anul viitor. La finalul lunii martie, şi Banca Mondială a îmbunătăţit estimările privind evoluţia economiei româneşti, indicând un avans al PIB de 4,3% pentru acest an, faţă de estimările anterioare, publicate în ianuarie, care mizau pe o creştere de 3,5% în 2021.

