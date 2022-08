Producţia rafinăriilor europene a scăzut în iulie cu 0,8%

În iunie, producţia rafinăriilor europene s-a situat la 9,433 milioane bpd, în creştere cu 3,4% faţă de perioada similară din 2021, şi în scădere cu 1% faţă de mai.



De asemenea, producţia de benzină a înregistrat în iulie un avans de 0,3% faţă de perioada similară din 2021, şi un declin de 3% faţă de luna precedentă. În categoria distilatelor medii, producţia a urcat cu 4,2% faţă de iulie 2021 şi a scăzut cu 1,6% faţă de iunie 2022.



Datele Euroilstock sunt valabile pentru Marea Britanie, Norvegia şi 14 state membre UE.

Rusia crește exportul de petrol către China. Beijingul, cel mai mare importator de combustibil rusesc

Rusia şi-a menţinut poziţia de cel mai mare furnizor de petrol al Chinei pentru a doua treia consecutiv în iulie, cumpărătorii chinezi sporind livrările la preţuri reduse şi reducând achiziţiile mai scumpe din ţări ca Angola şi Brazilia, transmite Reuters.

Sancţiunile occidentale impuse Rusiei în urma invadării Ucrainei au determinat mulţi importatori de petrol să taie legăturile comerciale cu Moscova, astfel încât preţurile spot pentru ţiţeiul rusesc au scăzut semnificativ. În februarie, în urma întâlnirii dintre oficialii ruşi şi chinezi, cele două ţări au anunţat că prietenia lor "nu are limite".



Datele Administraţiei Vămilor din China arată că importurile de petrol rusesc, inclusiv livrările prin conducta East Siberia Pacific Ocean (ESPO) şi cele pe mare din porturile ruseşti, au totalizat 7,15 milioane de tone luna trecută, un avans de 7,6% faţă de anul trecut.



Totuşi, livrările ruseşti în iulie, echivalentul a aproximativ 1,68 milioane de barili pe zi (bpd), sunt sub nivelul record din mai, de aproape două milioane bpd. China este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc.

China a importat 6,56 milioane de tone de petrol din Arabia Saudită luna trecută, sau 1,54 milioane bpd, uşor sub nivelul din iulie 2021. Este cel mai redus nivel de petrol importat de China din Arabia Saudită în ultimii peste trei ani.



În primele şapte luni din 2022, importurile din Rusia au totalizat 48,45 milioane de tone, un avans anual de 4,4%, în timp ce Arabia Saudită a livrat Chinei 49,84 milioane tone, cu 1% mai puţin decât în urmă cu un an.



În iulie, importurile Chinei de ţiţei au scăzut cu 9,5% faţă de perioada similară din 2021, deoarece rafinăriile şi-au redus stocurile şi cererea internă de combustibil s-a redresat mai lent decât se estima.



Importurile din Angola şi Brazilia au scăzut cu 27% şi, respectiv, cu 58%.

COTAR iese la atac: Barilul de petrol se ieftineşte, benzina şi motorina rămân scumpe

Cei de la Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) cer Guvernului să explice tolerarea preţului ridicat la carburanţi, în condiţiile în care barilul de petrol s-a ieftinit cu aproape 50%.

"Consiliul Concurenţei ar fi trebuit să vadă cartelul benzinarilor, dar va avea nevoie de 15 ani să constate acest fapt evident, la fel ca în alte situaţii. Ţinem să amintim Guvernului României că nu suntem cetăţeni de mâna a şaptea, nu suntem analfabeţi sau persoane cu retard. Putem citi ştirile şi putem analiza singuri situaţia în care ne aflăm. Dorim doar explicaţii în legătură cu bătaia de joc generalizată care ne afectează pe toţi", se arată într-un comunicat al Confederaţiei transmis joi Agerpres.

Preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu, a arătat, în context, că explozia pe care o consideră nejustificată a preţurilor benzinei şi motorinei a fost explicată prin creşterea preţului barilului de petrol şi prin criza mondială anunţată după 24 februarie, când a început conflictul din Ucraina. Pe de altă parte, însă, acesta precizează că preţul barilului a scăzut sub 90 de dolari, de la începutul lunii august, iar preţurile la pompă nu s-au modificat.



"Explozia absolut nejustificată a preţurilor benzinei şi motorinei ni s-a explicat prin creşterea preţului barilului de petrol şi prin criza mondială anunţată după 24 februarie, când a început conflictul din Ucraina. Am acceptat şi poveştile ministrului Energiei care ne-a spus că Putin e de vină. Dar a scăzut preţul barilului sub 90 de dolari, de la începutul lunii august, iar la pompă rămân aceleaşi preţuri umflate în aşa-zisa criză. Cum procedăm? Îl chemăm pe Putin să constate că benzinarii îşi bat joc de noi? În timp ce Guvernul României se laudă cu programul finanţat de UE "Ajutor pentru România", adică 250 de lei la fiecare două luni, pe nişte carduri care au costat mai mult decât ajutorul acordat săracilor, acelaşi guvern pare că se străduieşte să crească numărul persoanelor care vor fi dependente de ajutorul de subzistenţă, prin lipsa totală a oricărei acţiuni ce ar putea duce la scăderea preţurilor la produse şi servicii. Scăderea preţului carburanţilor la pompă ar fi trebuit deja să fie prima soluţie, mai ales pentru că preţul barilului de petrol e în continua scădere", a declarat Vasile Ştefănescu, potrivit comunicatului citat.

