Prezidențiale 2025, tur I. Vot masiv în străinătate, nebunie pe TikTok. Românii din diaspora, reacții la cald: Lumea se întreabă pentru cine au ieșit atât de mulți. Vă spun doar atât

Ministerul Afacerilor Externe vine cu precizări de presă importante în contextul în care se pare că s-ar încerca manipularea românilor din străinătate.

”Ministerul Afacerilor Externe precizează că orice afirmații privind organizarea deficitară a alegerilor în străinătate pentru Președintele României sunt false. Acestea reprezintă încercări grave și flagrante de manipulare a alegătorilor români din afara granițelor României. Aceste afirmații nu au nicio bază în realitate și sunt menite să genereze neîncredere și ostilitate.

Cetățenii români din străinătate votează în bune condiții, votul are loc pe durata a trei zile, iar problemele punctuale aparute au fost rezolvate de reprezentanții comisiilor electorale și de BESVS.

MAE reamintește și că toate partidele au posibilitatea să își desemneze, în secțiile de votare din străinătate, membri și/sau observatori.

MAE a propus AEP un număr de 965 de secții de vot, cu 15 mai multe față de alegerile prezidențiale din 2024, la cererea cetățenilor români din străinătate. Au fost transmise 3.600.000 de buletine de vot, un număr, de asemenea, record (https://www.mae.ro/node/66638).

Organizarea secțiilor a fost stabilită prin Hotărârea AEP nr. 19/2025, iar lista cu adresele secțiilor de vot este disponibilă pe site-ul MAE (https://www.mae.ro/node/66216) și diseminată inclusiv prin multiple soluții digitale, unele dezvoltate de societatea civilă, accesibile publicului pentru a facilita informarea în timp real, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României comunică aceste informații către cetățeni.

MAE mai precizează că în cadrul Biroului Electoral pentru secțiile de votare din străinătate au reprezentanți toate partidele politice, informațiile circulând în timp real, direct de la reprezentanții lor din comisiile electorale. Astfel, toți actorii politici au cunoștință că la acest moment nu există niciun element real care ar putea să împiedice participarea cetățenilor români la vot.

Mesajele false sunt menite să submineze caracterul liber și corect al alegerilor” anunță MAE, într-un comunicat de ultim moment.

Până la ora redactării acestei știri, peste 281.000 de români au votat în străinătate pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale.

Reacția MAE vine după ce AUR a acuzat: ”Secții mutate fără un anunț prealabil, români trimiși de la o adresă la alta. Acesta e procesul de vot organizat de Ministerul Afacerilor Externe în diaspora! O rușine!În Spania, Italia, Germania și Marea Britanie, comunități unde există un număr mare de români, riscăm să nu existe suficiente buletine de vot!Acestea sunt doar două dintre problemele semnalate de către românii din afara granițelor. AUR cere intervenția urgentă a autorităților. Românii din diaspora nu trebuie împiedicați să voteze”.

Mesajele care vin de la românii din diaspora sunt diverse:

- VOT ilegal și nelegitim, dar NECESAR! Mergeți la vot diaspora! Necalificații și pleava societății, faceți un efort (ironie n.r.).

- Am fost la vot. S-a votat în Tenerife cu mult mai mult, comparativ cu data trecută sau alți ani, cel puțin azi. Am auzit că este valabil în toată diaspora. Prima dată m-am bucurat. Apoi am aflat că bubuie Tiktok ul cu îndemnuri de vot pentru Simion. Nici nu știu ce să zic altceva decât să mergeți la vot . Și să mai luați oameni cu voi.

- Diaspora votează "masiv" Simion. Să vă țineți tari după alegeri, că veți fi paria patriei.

- Am votat deja. Nu era nimeni când am mers noi.

- Si noi am votat la Pamplona. Eram singuri în secție.

- Lumea se întreabă pentru cine au ieșit atât de mulți. Eu vă spun atât: este mobilizare masivă pe TikTok pentru Simion, își pozează chiar și buletinele de vot cu ștampila pe numele lui.

- Am votat la probabil cea mai frumoasă secție de vot a României - Ambasada noastră din Paris. Am făcut-o fără să clipesc. DAR. La amiază eram singurul votant, lucru ce m-a pus pe gânduri serios. Pentru că acolo trăiesc cei mai educați, cei mai afluenți dintre românii noștri din afară. Ești la doi pași de Invalides, într-unul din cele mai bune cartiere ale orașului. Din secțiile mai mici din diaspora se aud clar semnalele unei mișcări în sens invers, nu tocmai modern, nu tocmai european. Nu pot să vă zic decât asta: votați dacă vreți ca țara asta să fie cu adevărat europeană. Implicați-vă în ea, ca să salvăm ce mai este de salvat.

