Pisica fără gen, specimen unicat în lume. Nu-i nici femelă, nici mascul

Inițial, toată lumea a crezut că Hope, o pisică simpatică în vârstă de 15 săptămâni, este femelă atunci când a fost găsită și adusă la adăpostul pentru pisici din Warrington, dar medicii veterinari au descoperit că aceasta nu are deloc organe sexuale, relatează The Guardian Hope a fost predată la adăpost împreună cu mama ei și trei frățiori, de o familie care a explicat că nu se putea ocupa de ele.

Veterinarii au mai văzut pisici hermafrodite, având atât organe sexuale feminine, cât și masculine, deși acestea sunt foarte rare. Însă după ce au făcut o investigație amănunțită, ei au observat că Hope nu are niciun organ sexual, extern sau intern. Șefa centrului, Fiona Brockbank, crede că anomalia ar putea fi un caz de ageneză – nedezoltarea normală a unui organ – cum ea și colegii săi nu au mai întâlnit. „Există încă o posibilitate, ca un țesut ovarian ectopic să se ascundă în interior, dar credem că acest lucru este extrem de puțin probabil… E un lucru atât de rar, încât nu există un termen folosit în mod obișnuit pentru această afecțiune, dar este efectiv o ageneză a organelor sexuale”, a explicat Brockbank.

„Nu avem niciun caz precedent pe care să ne bazăm ca să știm cum o va afecta asta pe Hope în viitor, am monitorizat-o pentru a ne asigura că își poate face nevoile normal înainte de a-i căuta un nou cămin”, a mai spus specialista. Pisica asexuată a fost vaccinată și microcipată, iar un specialist a confirmat că aceasta nu va avea nevoie de îngrijire specială. Conducerea adăpostului a anunțat că așteaptă cereri de adopție pentru ea.

A homeless kitten has caused a stir among staff at an animal charity after it was found to have neither male nor female sex organs



Hope was originally thought to be a female cat when it was admitted to Cats Protections rescue centre in Warrington but vets found no external sex pic.twitter.com/yFP8qisGa5