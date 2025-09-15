"Pericol nevăzut: fierbe tulburelul" - Avertismentul lansat de dr. Tudor Ciuhodaru

Două persoane din Frenciugi au fost la un pas de tragedie din cauza intoxicării cu dioxid de carbon emanat de mustul aflat la fermentație. Specialiștii avertizează că vinul care fierbe poate transforma beciul într-un spațiu mortal.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe atrage atenția că deja au fost înregistrate primele cazuri de intoxicație cu gaze de fermentație și avertizează asupra pericolului pe care îl poate reprezenta dioxidul de carbon eliminat din must.

"Pericol nevăzut: fierbe tulburelul. Au apărut primele cazuri de intoxicație cu gaze de fermentație. Două persoane din Frenciugi au fost la un pas de tragedie din cauza mustului pus la fermentat. Atenție, nu e de glumit! Dioxidul de carbon este un gaz extrem de periculos, incolor și inodor. Intoxicația cu gaze de fermentație poate fi letală. Până când legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate va fi adoptată.

Atenție, niciodată:

1. Nu intrați în încăperile în care fierbe vinul ce nu au o ventilație corespunzătoare.

2. Nu intrați în încăperile în care fierbe vinul fără a anunța pe cineva care poate interveni rapid.

3. Nu intrați nepregătit în încăperea în care există deja o victimă.

Rețineți:

1. Anunțați întotdeauna pe cineva că veți intra într-un spațiu închis în care fierbe vinul.

2. Sunteți mai susceptibil de a vă intoxica dacă aveți probleme respiratorii, cardiace, neurologice.

3. Asigurați înainte ventilația corespunzătoare.

4. Verificați nivelul oxigenului din încăperea în care intrați, eventual cu o lumânare aprinsă.

5. Se va stinge dacă nu există suficient oxigen.

6. Salvatorul poate deveni ușor o victimă.

7. Dacă intrați într-o încăpere în care există deja o victimă este posibil să vă intoxicați şi dumneavoastră.

Dr. Tudor Ciuhodaru: Cazurile severe pot duce la comă şi deces

Important:

1. Numărul și severitatea accidentelor legate de fermentarea vinului este în continuă creștere.

2. Butoaiele cu must depozitate în beciurile care nu au căi de aerisire sunt un adevărat pericol.

3. Dioxidul de carbon rezultat în urma fermentației alcoolice este imposibil de decelat. Este inodor, incolor şi insipid.

4. Efectele asupra organismului se datorează în special reducerii cantității de oxigen în spațiile închise în care fermentează vinul.

5. Gravitatea acestui tip de intoxicație e dependentă atât de organism cât şi de durata sau intensitatea expunerii.

6. Aspectele clinice pot varia de la simple amețeli, cefalee, grețuri, vărsături până la sincopă, asociată sau nu tulburărilor cardiace sau respiratorii.

7. Cazurile severe pot merge până la obnubilare, comă şi deces.

8. Pacienții pot necesita măsuri urgente de resuscitare respiratorie, suport volemic, antidotism, oxigenoterapie, analeptice respiratorii", a scris dr. Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.

