OUG-ul pe energie, oprit de premier. Radu Popa: Cred că cineva i-a spus că nu mai putem face experimente

"Statul român are 70% la Hidroelectrica, la Nuclearelectrica şi 80% la Romgaz. Dădeam OUG şi spuneam aşa: producătorul român vinde energie pe contracte bilaterale de cel puţin 5 ani. Operatorii din piaţa de energie trebuie să aibă în portofoliu minim 100 000 de locuri de consum. Traderul nu are 100 000 de locuri de consum. 100 000 de locuri de consum are Electrica, CEZ, E-on, Enel etc. Au milioane de clienţi. Şi atunci ce se întâmpla? Se întâmpla că Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Romgaz făceau contracte diect cu furnizorii noştri de energie de acasă pe 5 ani de zile, aveam predictibilitate, cashflow asigurat, bani pentru investiţii şi scoteam traderii din joc fără să mă leg la cap cu o mie de supraimpozitări etc. Mă uitam pe OUG... Domnule, vă dau cuvântul meu de onoare, eu nu înţeleg nimic! Nu înţeleg ce se vrea cu ordonanţa aia. Ne raportăm la art. 5, după aia ne raportăm la art. 2. Este o ordonanţă dată în favoarea traderilor şi total în defavoarea economiei naţionale", a explicat deputatul Radu Popa când a fost întrebat ce ar fi făcut în locul ministrului Virgil Popescu.

Ordonanţa, oprită de premier

Bogdan Chirieac: "Şi până la urmă, ce se întâmplă? Va trece ordonanţa pe motiv că premierul nu înţelege ce scrie acolo?"

Radu Popa: "Vă dau şi o veste bună. Premierul a oprit astăzi ordonanţa, în şedinţa de Guvern, e prima oară când se întâmplă asta. Şi i-a spus ministrului Energiei să se asigure că opiniile asociaţiior profesionale au fost ascultate şi analizate şi că se regăsesc în interiorul ordonanţei. Adică cineva cred că i-a spus premierului că situaţia este extraordinar de gravă şi că nu mai putem face experimente cum am făcut până acum."

Bogdan Chirieac: "Înseamnă că cineva încearcă totuşi să-şi facă datoria în ţara asta."

Reamintim că actuala legislație a impus plafoane de preț pentru consumatori, respectiv 0,68 lei/kWh pentru un consum mediu lunar mai mic sau egal cu 100 de kWh, și 0,8 lei/kWh pentru un consum mediu lunar cuprins între 100 și 300 kWh, pentru energie electrică. Pentru gaze, prețul maxim este de 0,31 lei/kWk, indiferent de cantitatea consumată. Plafoanele includ TVA și se aplică distribuitorilor care alimentează consumatorii finali.

Ordonanța veche, adoptată în luna martie 2022, a introdus și un impozit de 80% pentru venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică.

Apel la cumpătare

În contextul actual, Comisia Europeană a propus o legislație de urgență care ar permite Bruxelles-ului să impună țărilor UE reduceri obligatorii ale consumului de gaze de 15% în următorii doi ani. Energia economisită în timpul verii este energie disponibilă pentru iarnă, scrie Comisia Europeană. Aceasta încurajează înlocuirea gazului cu alți combustibili și economisirea energiei în această vară pentru a se stoca mai mult gaz pentru iarnă. Scopul planului este de a asigura funcționarea industriilor și a serviciilor esențiale, cum ar fi spitalele, în timp ce altele vor trebui să facă reduceri, arată comunicatul de presă al Comisiei. Aceasta ar putea include reducerea căldurii în clădirile publice și încurajarea familiilor să folosească mai puțină energie acasă.

