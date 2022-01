"O pâine poate costa 4 lei". Avertisment de la ROMPAN

Contactat de redacția DCBusiness, președintele ROMPAN, Aurel Popescu, a dat de înțeles că este sceptic în legătură cu afirmațiile ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, care spune că 20% din prețul facturilor la energie va fi compensat.

”Deocamdată e stadiul de propuneri. Nici nu știm dacă aceste propuneri vor apărea după discuțiile care se fac în coaliție, în ultimul timp. În al doilea rând e clar că sunt insuficiente (compensările n.r.) și pentru bruma de perioadă 1 februarie - 31 martie. Ne preocupă și ce va fi după 31 martie. pentru că atunci lucrurile sunt urâte. Chiar azi am primit telefoane că lumea (companiile din industrie n. r.) ”Noi nu mai putem rezista. Credem că trebuie să închidem!”, adică foarte multe unități vor închide”, a explicat Aurel Popescu.

Întrebat dacă producătorii de pâine au în plan scumpiri pentru compensarea facturilor, președintele ROMPAN a spus că: "Nu poţi să scumpești pentru că nu mai vinzi. Dacă scumpești... Gândiți-vă că dacă faci franzela 4 lei, dau un exemplu, nu mai cumpără lumea! E clar că n-o să poţi! Și atunci n-ai ce să faci! Trebuie să scumpești, dar nu la nivelul la care au crescut costurile. Și atunci trebuie să aduci bani de undeva. Ori dacă nu ai de unde să aduci, faliment scrie pe tine".

"La carburant am ţinut foarte mult, la preluarea mandatului, ca în luna decembrie să plătesc toate restanţele financiare. Eu am preluat bugetul Ministerului Agriculturii cu o execuţie bugetară de 61%, am încheiat cu 93, aproape 94%. Am plătit fermierilor compensaţii pentru acciza la motorină – era important să primească banii, inclusiv pe trimestrul trei – avem banii prinşi în bugetul pe 2022 pentru acciza la motorină, avem un program de susţinere a irigaţiilor, unde ţin foarte mult şi este prioritate principală dezvoltarea sistemului pe de o parte, iar pe de altă parte am prins bani în buget pentru a compensa până la 50% din facturile de energie pentru apa utilizată în irigaţii, preconizând cumva aceste creşteri la preţul energiei", a declarat ministrul Chesnoiu la DC NEWS TV.

