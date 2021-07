Nou studiu: Trecerea completă la produsul BAT de încălzire a tutunului, glo, are un impact similar asupra indicatorilor de risc potențial la adresa sănătății ca renunțarea la fumat

O nouă cercetare publicată astăzi în The Journal of Internal and Emergency Medicine oferă dovezi că persoanele care trec de la țigări la utilizarea exclusivă a glo, produsul BAT pentru încălzirea tutunului (THP), își pot reduce semnificativ expunerea la anumite substanțe nociveprecum și indicatorii de risc potențial aimai multor boli asociate fumatuluifață de continuarea fumatului.