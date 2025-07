Nicușor Dan, declarație de avere. Consultă aici documentul

Potrivit documentului, șeful statului are un teren intravilan în județul Brașov de 7.460 de metri pătrați. Acesta a fost dobândit prin contract de vânzare - cumpărare în 2007.



El mai deține un autoturism Citroen fabricat în 1986.



De asemenea, președintele are 199.413,94 lei într-un cont deschis la BCR în 2007, 43.672,37 lei la Banca Transilvania, cont deschis în 2025, și 180,08 euro tot într-un cont la BT deschis anul acesta. Într-un cont Salt Bank, șeful statului declară în care nu are niciun ban.



Nicușor Dan mai declară că a acordat un împrumut în valoare de 20.000 de euro unei persoane fizice, Gabriel Istrate.



Șeful statului are mai multe datorii. El are un credit la Garanti Bank, contractat în 2007 și scadent în 2032, în valoare de 100.000 de euro, datorii de 27.000 de euro către Gențiana Danila, din 2012, cu scadență în 2025, și de 25.000 de euro către Claudia Dan, sumă luată în 2022 și scadentă tot în acest an.



Totodată, președintele Nicușor Dan declară mai multe împrumuturi acordate pentru susținerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale de la mai multe persoane. O parte dintre acestea nu au dorit să își facă publică identitatea. Cele mai mari sume sunt din împrumuturi acordate de patru persoane fizice - de 800.000 de lei fiecare.



Șeful statului declară și donații primite pentru susținerea candidaturii sale la alegerile locale din 2024. Între donații se numără cele acordate de Florin Talpeș și Măriuca Talpeș, în valoare de 660.000 de lei, și Bogdan Micu, de 250.000 de lei. Totodată, președintele Nicușor Dan a primit de la Autoritatea Electorală Permanentă 659.796,72 de lei, care reprezintă rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală pentru alegerile locale din 2024.



Din funcția de primar general al Capitalei, Nicușor Dan a încasat o indemnizație de 296.675 lei, în ultimul an fiscal. De asemenea, șeful statului a publicat veniturile obținute din alocațiile copiilor, în valoare de 3.504 lei (Ahreea Dan) și 5.639 lei (Antim Dan).



Declarația de avere este semnată cu data de 13 iunie 2025.



Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că a avut cheltuieli de peste 60 de milioane de lei în campania prezidențială.



„Pentru alegerile prezidențiale, cheltuielile pe care le-am făcut în turul I - 20,5 milioane de lei, pentru care am solicitat rambursarea de la AEP. Pentru asta m-am împrumutat cu 20,2 milioane de lei de la 111 persoane. Cheltuielile totale din turul II - 40,5 de milioane, asta era limita legală, pentru care m-am împrumutat cu 38,5 milioane de la 239 de persoane”, a detaliat șeful statului.



El a adăugat că în precampanie a primit donații de 9,5 milioane de lei și a avut cheltuieli de 7 milioane de lei. Președintele a spus că a avut 18.700 de donații sub 5.000 de euro de la 15.800 de donatori, suma acestora fiind sub 6,5 milioane de lei. Pe lângă acestea, a spus președintele, au existat cinci donații de sume mai mari. Măriuca și Florin Talpeș au donat 810.000 de lei, Dan Ostahie - 810.000 de lei, Aurel Iancu - 500.000 de lei, Ana Maria Mihai - 250.000 de lei, iar o persoană care a dorit să rămână anonimă - 485.000 de lei.



Șeful statului a dat detalii și despre donațiile și cheltuielile pentru alegerile locale de anul trecut, când a candidat pentru funcția de primar general al Bucureștiului.



Astfel, atunci, în precampanie, a spus el, a avut donații de 1,75 de milioane de lei și cheltuieli de 1,6 milioane de lei. Pe lângă doi donatori care au oferit sume de peste 5.000 de euro, au existat 3.179 de donații online de la 2.954 de donatori, suma totală fiind de 843.000 de lei. El a amintit că în precampanie chetuielile nu sunt rambursate de stat.



Cei doi donatori care au oferit sume de peste 5.000 de euro sunt Măriuca și Florin Talpeș - 660.000 de lei și Bogdan Micu - 250.000 de lei.



În campania pentru scrutinul local, cheltuielile au fost de 660.000 de lei suma maximă, din care 480.000 de lei au reprezentat împrumut de la o bancă și de la persoane fizice (BCR - 180.000 de lei, Bogdan Stroe, Ionuț Călin Stancu și Claudia Dan - câte 100.000 de lei).



Suma de 660.000 de lei a fost rambursată de AEP, iar împrumutul a fost acoperit.



Președintele a fost întrebat ce va face cu banii din donații. El a spus că, în ceea ce privește alegerile locale, AEP a restituit întreaga sumă reprezentând cheltuielile.

