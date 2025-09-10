Nicoleta Pauliuc: Companii australiene, interesate de cooperarea cu industria de apărare din România

Președinta Comisiei pentru apărare, senatoarea Nicoleta Pauliuc, a avut o întrevedere oficială cu Thomas Nicholls, coordonator pentru relații internaționale al Oficiului Național pentru Informații al Australiei. La discuții a participat și Excelența Sa, Radu Gabriel Safta, Ambasadorul României în Australia.

În cadrul dialogului, senatoarea Nicoleta Pauliuc a subliniat că România apreciază în mod deosebit relația deschisă și constructivă cu Australia, atât pe linie politică și diplomatică, cât și în domeniul securității naționale.

"Apreciem foarte mult dialogul nostru, Australia fiind un partener relevant pentru România, pentru Uniunea Europeană și pentru NATO într-un context internațional complex", a spus Pauliuc.

Președinta Comisiei pentru apărare a arătat că România susține consolidarea cooperării cu statele partenere din regiunea Indo-Pacific (Australia, Japonia, Republica Coreea și Noua Zeelandă). De asemenea, a evidențiat că România ar saluta deschiderea unui birou permanent al Australiei la București, fie de natură economică sau consulară, pentru a contribui la o reprezentare unitară a Australiei în țara noastră.

Totodată, Nicoleta Pauliuc a mulțumit pentru sprijinul acordat de Australia în procesul de aderare a României la OCDE și a solicitat continuarea acestui sprijin, până la finalizarea aderării. Demnitarul român a vorbit, de asemenea, despre oportunitățile existente în domeniul industriei de apărare, unde mai multe companii australiene și-au exprimat interesul de a colabora cu parteneri din România.

Nu în ultimul rând, senatoarea a evidențiat potențialul semnificativ de cooperare dintre țara noastră și Australia în domeniul intelligence-ului și al securității naționale, în special pe teme precum prevenirea și combaterea terorismului, contracararea amenințărilor hibride, lupta împotriva dezinformării, spionajului și atacurilor cibernetice.

"România este deschisă la inițierea unui dialog la nivel de experți în domeniul informațiilor pentru apărare. Avem un potențial mare de cooperare și credem că putem construi împreună o relație solidă, care să aducă beneficii ambelor state."





