”România este sufletul meu. Este o mândrie și un drept să poți să votezi și să alegi un președinte care crezi că te reprezintă”. Cum se pregătesc bucureștenii de alegerile din weekend VIDEO

Mai sunt doar câteva zile până când românii vor fi chemați din nou la urne, în ceea ce se anunță a fi o cursă prezidențială tensionată, încă marcată de ecourile scrutinului anulat de la finalul lui 2024. În piețe, pe alei, în parcuri sau la colțul blocului, oamenii discută despre candidați, dar nu cu entuziasmul altor vremuri, ci cu o prudență crescută și cu întrebări în priviri. Între neîncrederea acumulată în decenii de promisiuni neîndeplinite și speranța că totuși ceva s-ar putea schimba, atmosfera electorală pare împărțită între lehamite și un dram de idealism.

În Herăstrău, un loc în care pensionarii își petrec diminețile liniștit, iar tinerii își plimbă copiii sau aleargă în jurul lacului, alegerile devin din nou subiect de conversație. Vârstnicii vorbesc despre construcțiile ridicate pentru țară, dar și despre dezamăgirile acumulate, declarând că nu mai cred în forța unui vot. Alții puțin mai optimiști, de cealaltă parte, exprimă dorința de schimbare și se agață de candidații care par mai aproape de idealurile lor. Declarațiile sunt directe, uneori dure, dar toate spun, într-un fel sau altul, același lucru: românii încă mai caută un lider care să-i reprezinte cu adevărat. Echipa DCNews TV a încercat să surprindă într-un reportaj cum se pregătesc bucureștenii pentru alegerile din acest weekend.

"Este o clasă politică depășită"

"Nu mai urmăresc politica din 24 decembrie. Este o clasă politică depășită. Nu s-a făcut nicio reformă reală, substanțială, din ’90 până astăzi. Nu s-a adus nimic cu adevărat mare, eficient pentru sănătate și calitatea vieții. Eu sunt pensionar după vreo 40 de ani de muncă, ca inginer de construcții. Am făcut multe construcții pentru țara noastră, în București și în țară. Eu nu merg la vot. Nici eu, nici soția. Președintele are o putere limitată, ținând cont că avem o republică semi-prezidențială. Puterea este în Parlament, unde avem senatori și deputați. El are mai mult atribuții externe și prea puțină putere de implementare. Guvernul ia deciziile cele mai bune executive pentru țară. El conduce țara, de fapt. Parlamentul legiferează ce dă Guvernul. Sunt multe legi băgate la sertar care ar trebui să fie în beneficiul nostru. Al tuturor. Au dezamăgit în totalitate", a împărtășit cu echipa DCNews TV un domn în Herăstrău.

"Așteptările mele de la viitorul președinte sunt câteva"

"În afară de Victor Ponta, care este un om coerent, care știe ce vrea, care are un program de țară clar, care să reușească să facă ceva – ce se mai poate face în al 12-lea ceas, cum se spune –, niciunul din ceilalți nu au putut să dea un răspuns convingător în legătură cu întrebările jurnaliștilor. Așteptările mele de la viitorul președinte sunt câteva. Sper să poată să facă cumva să schimbe Constituția, CCR-ul și toate mizeriile care sunt", a explicat o pensionară.

"Merg la vot. Votez cu drag. Sunt plecată din țară de 40 de ani, dar mă interesează România"

"Alegerile din România de acum se află într-un moment interesant. Ultimele alegeri au fost total nefericite, să spun așa – mă refer la cele din noiembrie. Se pare că oamenii gândesc mai profund. Au început să-și dea seama că numai dacă mergi la vot se pot întâmpla lucruri pentru noi, românii. Ar fi frumos să alegem un președinte care se gândește la popor, care se gândește la omul de rând și care vrea să facă ceva pentru țara asta. Merg la vot. Votez cu drag. Sunt plecată din țară de 40 de ani, dar mă interesează România. România este sufletul meu, chiar dacă trăiesc peste ocean. Este o mândrie și un drept să poți să votezi și să alegi un președinte care crezi că te reprezintă. M-am uitat la ambele dezbateri. Sunt și oameni care nu au pic de conștiință. Mi se pare că sunt oameni care se gândesc doar la funcție. Mie mi-a plăcut foarte mult Nicușor Dan. Este modest, deștept și cred că vrea să facă o Românie mai bună pentru noi toți. Eu vreau să-i dau o șansă", a detaliat o doamnă care locuiește în Statele Unite.

