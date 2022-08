Mircea Badea vine cu argumentul suprem după declarațiile Elenei Cristian, analist DC Business.

Elena Cristian a spus că „dobânda de politică monetară va crește, din nou”. „Analiștii spun, nu avem o informație certă în acest sens, dar este clar că dobânda de politică monetară va crește, din nou! Este a 4-a, a 5-a creștere consecutivă în 2022! Va influența direct ROBOR! Ca urmare, creditele în lei se vor scumpi, din nou! ROBOR va crește, ratele la fel! Tare îmi e că ne vom întoarce la situația din 2016, (nr. - proteste, gesturi disperate ale oamenilor din cauza creșterii cursului francului), adică la dramele și nenorocirile de atunci”, a zis Elena Cristian.

Mircea Badea a spus că el este sigur că așa va fi, că ne vom întoarce la dramele și nenorocirile din 2016.

„Mie nu îmi este teamă deloc, în sensul că eu nu am niciun fel de nedumerire cu privire la acest subiect. Adică eu nu stau în suspans: se va întâmpla sigur”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

Cu privire la faptul că Banca Națională Română va ridica dobânda de politică monetară, ceea ce a spus Elena Cristian, citând surse, Mircea Badea a spus:

„Absolut da, eu vă dau argumentul suprem: Au ridicat SUA dobânda în urmă cu o săptămână? Răspunsul este da. Am încheiat discuția. Și Banca Centrală Europeană a ridicat dobânda. Vă așteptați ca România să nu o facă?! În plus, economic vorbind, ar fi o cretinitate să nu ridice dobânda. Știu că pare contraintuitiv, dar ar fi oribil, odios din punct de vedere economic. Sigur, 100% sunt sigur și eu că BNR va ridica vineri dobânda”, a mai spus Mircea Badea.

În plus, Elena Cristian a zis care este, în opinia sa, cea mai mare nenorocire a României.

„Datoria publică este cea mai mare nenorocire a României, nu inflația, nu prețurile la gaze, ci datoria publică, care ne costă tot! Înghite și va înghiți absolut tot, inclusiv creșterea economică”, a zis analistul DC Business.

Cu privire la acest subiect, Mircea Badea a zis: „Nu mai intru în detaliile acestea, sigur că Elena Cristian are dreptate, dar nu mai discut. Absolut sigur BNR va ridica dobânda vineri. Nici nu se pune problema”.

CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE COMPLETE FĂCUTE DE ELENA CRISTIAN.

VEZI ȘI: Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 8,05% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 8,05% pe an, de la 8% pe an în şedinţa precedentă, un nivel mai mare fiind înregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,17% pe an, de la 8,13% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,27% pe an, de la 8,23% pe an, marţi.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News