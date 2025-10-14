€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 12:24 14 Oct 2025 | Data publicării: 12:24 14 Oct 2025

Mihai Daraban, (CCIR): Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Autor: Crişan Andreescu

CP_Austria
 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, dl Mihai Daraban, a participat, în data de 13 octombrie a.c., la o întâlnire oficială cu Ministrul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, dna Beate Meinl-Reisinger.

Evenimentul s-a desfășureat la sediul Ambasadei Austriei la București. Evenimentul a beneficiat și de prezența dnei Oana-Silvia Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe din cadrul Guvernului României

În deschiderea întâlnirii, președintele CCIR, Mihai Daraban, a abordat importanța dezvoltării transportului pe Dunăre, subliniind faptul că „România, Serbia și Austria sunt cele mai interesate în dezvoltarea acestui coridor de transport, însă este esențial să aducem toate țările dunărene la masa discuțiilor. Trebuie să învățăm din exemplul Rinului și să facem din Dunăre o arteră navigabilă 365 de zile pe an. Practic, trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”. Cel mai mare convoi pe Dunăre poate transporta aproximativ 12.000 de tone de bunuri – capacitate echivalentă cu zeci de camioane sau vagoane de tren. Acesta este un avantaj competitiv major pe care trebuie să îl valorificăm la maximum. În contextul reconstrucției Ucrainei, dezvoltarea infrastructurii dunărene devine și mai relevantă pentru asigurarea rutelor de transport sigure și eficiente. Este o oportunitate strategică pe care nu trebuie să o ratăm”.

Referitor la procesul de reconstrucție a Ucrainei, doamna Beate Meinl-Reisinger a declarat că aceasta este „o prioritate strategică pentru Austria și o oportunitate majoră de cooperare cu România. Țara dumneavoastră joacă un rol logistic crucial în acest proces, servind drept hub strategic pentru accesul către Ucraina, fie prin Dunăre, fie prin Marea Neagră. De aceea, cooperarea noastră bilaterală este mai importantă ca niciodată. Trebuie să fim clari: efortul de reconstrucție nu poate fi susținut exclusiv de către contribuabilii europeni. Avem nevoie de implicarea activă a sectorului privat. Acest lucru nu este doar o necesitate fiscală, ci și o oportunitate economică semnificativă pentru companiile din ambele țări. Împreună, Austria și România pot juca un rol determinant în reconstrucția și dezvoltarea viitoare a Ucrainei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Eroare: Consilierii lui Nicușor Dan nu există. Update amânat la Cotroceni
Publicat acum 16 minute
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a IV-a
Publicat acum 22 minute
Mihai Daraban, (CCIR): Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Publicat acum 33 minute
S-a anunțat oficial cine este cap de afiș pentru Electric Castle 2026
Publicat acum 38 minute
Ce l-a enervat pe Trump la imaginea cu el din revista Time / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 19 ore si 24 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close